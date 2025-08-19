আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে জামায়াতের যুব ও সুধী সমাবেশ

আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে জামায়াতের যুব ও সুধী সমাবেশ
স্টাফ রিপোর্টার: সোমবার (১৮ আগস্ট ) ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী রাজশাহীর দুর্গাপুর উপজেলার ৪নং দেলুয়াবাড়ি ইউনিয়নের উদ্যোগে কুশাডাঙ্গা গ্রামে যুব ও সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।
অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন রাজশাহী জেলা জামায়াতের অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি ও রাজশাহী-৫ (পুঠিয়া-দুর্গাপুর) আসনে সংসদ সদস্য প্রার্থী মুহাম্মদ নুরুজ্জামান লিটন।
উক্ত যুব ও সুধী সমাবেশ তিনি বলেন, “দেশের চলমান রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে তরুণদের অগ্রণী ভূমিকা রাখতে হবে। ইসলামী আন্দোলনের বিজয় তরুণদের হাত ধরেই আসবে। আগামী জাতীয় নির্বাচনে তরুণদের কার্যকরী ভূমিকা অপরিহার্য।”
অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দুর্গাপুর উপজেলা আমীর মাস্টার মো. সাইফুল ইসলাম ও উপজেলা সেক্রেটারি মাস্টার শামীম উদ্দিন। এছাড়া স্থানীয় বিশিষ্ট সমাজসেবক মো. আফসার আলীও বক্তব্য দেন।
সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন মো. জিয়াউর রহমান, সভাপতি, বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী ৪নং দেলুয়াবাড়ি ইউনিয়ন এবং ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান, ৪নং দেলুয়াবাড়ি ইউনিয়ন পরিষদ।
সমাবেশ শেষে কুশাডাঙ্গা গ্রামের বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ ও উপজেলা বিএনপির সাবেক সেক্রেটারি অসুস্থ আবদুস সামাদকে দেখতে যান মুহাম্মদ নুরুজ্জামান লিটন।