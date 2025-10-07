ইসলামী ব্যাংক এর কতিপয় কর্মকর্তা কর্মচারীর অসদাচরণ ও ভোগান্তির প্রতিবাদে মানববন্ধন ও সমাবেশ
পুঠিয়া (রাজশাহী) প্রতিনিধি: সোমবার (৬ অক্টোবর) সকালে ইসলামী ব্যাংক এর অদক্ষ কর্মকর্তাদের অনতিবিলম্বে ছাঁটাইয়ের দাবিতে মানববন্ধন করেন ”ইসলামী ব্যাংক গ্রাহক ফোরাম বানেশ্বর”
ইসলামী ব্যাংকের শত শত নারী-পুরুষ গ্রাহক মানব বন্ধনে অংশগ্রহণ করেন এবং বক্তব্যের মাধ্যমে তাদের দাবি তুলে ধরেন।
বক্তব্যে ইসলামী ব্যাংকের গ্রাহক আঃ রাকিব বলেন, এস আলম গ্রুপ ইসলামী ব্যাংকের দখল নেয়ার পর এ ব্যাংক ধ্বংসের নীল-নকসা আঁকতে থাকে এবং ব্যাংকের সেবার মান ধ্বংস করে। আমরা তাদের আচরণে গ্রাহক সেবায় অসন্তুষ্ট, তাই এস আলম কৃত নিয়োগ কৃত জনবল ছাঁটাইয়ের জন্য আমরা ব্যাংক কর্তৃপক্ষের কাছে জোর দাবি জানাচ্ছি।
অন্যগ্রাহক শহিদুল ইসলাম বলেন এস আলমের নিয়োগকৃত কর্মকর্তারা বেশিরভাগই পেশাগত অদক্ষ। আমরা যখন অফিসে কাজ নিয়ে যাই তারা আমাদের প্রতি অসদাচরণ করে এবং কাজের প্রতি চরম গড়িমসি করে। এই ধরনের কর্মকর্তা দ্বারা আমরা অসন্তুষ্ট।
আব্দুল্লাহ আল মামুন বলেন আমরা ইসলামী ব্যাংকের অনেক পুরাতন গ্রাহক। নতুন করে এস আলমের নিয়োগকৃত ক্যাশিয়ারেরা আমাদের সাথে খুবই খারাপ আচরণ করে যা আগে কখনো এই ব্যবহার পাইনি। তাই এ ধরনের কর্মচারীদের ছাটাই করার জন্য আমরা ইসলামী ব্যাংক প্রশাসনের কাছে দাবি করছি।
এ সময় উপস্থিত শতাশত গ্রাহ ক এস আলম কর্তিক নিয়োগকৃত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অপসারণের জন্য স্লোগান দিতে থাকে।