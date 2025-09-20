কাতার একা নয়: আরব লীগ

কাতার একা নয়: আরব লীগ
বিডি সংবাদ24.কম আন্তর্জাতিক ডেস্ক: কাতার আক্রমণের পর ইসরাইলের বিরুদ্ধে ক্ষোভে ফুঁসছে মধ্যপ্রাচ্য। আরব এবং মুসলিম দেশগুলোর এক জরুরি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে কাতারের রাজধানী দোহায়। এ বৈঠক থেকে ইসরাইলের আগ্রাসনের তীব্র নিন্দা জানানো হয়েছে। কাতারে হামাসের কর্মকর্তাদের বাসভবনে ইসরাইলের নজিরবিহীন বিমান হামলার পর জরুরি বৈঠকে বসেছে আরব ও মুসলিম বিশ্বের নেতারা। আরব লীগের মহাসচিব আহমেদ আবুল ঘেইত এ হামলার তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন। তিনি বলেন, ‘একটি অপরাধের মুখে নীরব থাকা আরও অপরাধের পথ প্রশস্ত করে।’ গত রোববার (১৪ সেপ্টেম্বর) দোহায় আরব ও মুসলিম নেতাদের শীর্ষ সম্মেলনের প্রস্তুতিমূলক বৈঠকে তিনি বলেন, এ সম্মেলন একটি শক্তিশালী বার্তা দিচ্ছে যে, ‘কাতার একা নয়। আরব এবং ইসলামিক বিশ্ব তার পাশে আছে।’
আহমেদ আবুল ঘেইত (আরব লীগের মহাসচিব) বলেন, গাজায় দুই বছর ধরে চলা গণহত্যার মুখে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের নীরবতার কারণেই ইসরাইল আজ আরও বেপরোয়া হয়ে উঠেছে এবং কোনো পরিণতি ছাড়াই এ ধরনের আগ্রাসন চালাচ্ছে। এদিকে কাতারের প্রধানমন্ত্রী শেখ মোহাম্মদ বিন আব্দুল রহমান আল-থানি আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের প্রতি ‘দ্বিচারিতা’ ত্যাগ করে ইসরাইলকে তার ‘অপরাধের’ জন্য শাস্তি দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি বলেন, সময় এসেছে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের জন্য দ্বৈত মানদণ্ড বন্ধ করার এবং ইসরাইলকে তার সকল অপরাধের জন্য শাস্তি দেওয়ার। তিনি আরও বলেন, ফিলিস্তিনিদের তাদের ভূমি থেকে উচ্ছেদ করার জন্য ইসরাইলের এ ‘চলমান নির্মূল যুদ্ধ’ কখনোই সফল হবে না। আরব নিউজ।