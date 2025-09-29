দুর্যোগ-দুর্ঘটনারংপুর

কুড়িগ্রামের রৌমারী শারিরীক নির্যাতনে গৃহবধুর আত্মহত্যা


রৌমারী (কুড়িগ্রাম) প্রতিনিধি: প্রথম স্ত্রীর অনুমতি ছাড়া দ্বিতীয় বিয়ে, মানষিক ও শারিরীক নির্যাতনেই সনেকা বেগম (৩৮) নামের এক গৃহবধূ আত্মহত্যা করার অভিযোগ উঠেছে। পুলিশ লাশ উদ্ধার করে থানায় নিয়ে যায়। শুক্রবার (২৬ সেপ্টেম্বর) সন্ধার দিকে কুড়িগ্রামের রৌমারী উপজেলার চরেেশৗলমারী ইউনিয়নের সুখেরবাতি গ্রামে এ ঘটনাটি ঘটে।
পুলিশ, পরিবার ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, সুখেরবাতি গ্রামের সন্তাজ মোল্লার ছেলে কালাচান মোল্লার সাথে চরশৌলমারী বাজারপাড়া গ্রামের মোক্তব আলীর মেয়ে সনেকা বেগম এর ২০ বছর আগে পারিবারিক ভাবে বিয়ে হয়। বিয়ের পর থেকে তাদের দাম্পত্তি জীবন ভালোই চলছিল। ঘরে দুজন কন্যা সন্তান থাকলেও দুজনকেই বিয়ে দেওয়া হয়েছে। তৃতীয় শ্রেণীর একজন ছেলে সন্তান রয়েছে। ঘটনার দিন ২৬ সেপ্টেম্বর সনেকা বেগম আত্মীয়র বাড়িতে দাওয়াত খাওয়ার জন্য বাড়ি থেকে বের হয়ে যান। সন্ধ্যার আগে নিজ বাড়িতে ফিরে এসে দেখেন তার স্বামী কালাচান অন্য একটি মেয়েকে বিয়ে করেছে। এনিয়ে সনেকার সাথে স্বামী ও তার বড় ভাই সবুর আলী সহ শ^শুর বাড়ির লোকজনের কথাকাটাকাটির একপর্যায়ে সনেকার ওপর নেমে আসে অমানষিক নির্যাতন। পরে নির্যাতন সহ্য করতে না পেরে স্বামীর ওপর রাগ করে বিষপান করে। বিষয়টি বাড়ির লোকজন বুঝতে পেরে অসুস্থ অবস্থায় সনেকাকে উদ্ধার করে রৌমারী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করান। এসময় তার অবস্থা আশংঙ্কাজনক হওয়ায় কর্তব্যরত চিকিৎসক ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার্ড করেন। কিন্ত স্বামী তাকে ময়মনসিংহ হাসপাতলে না নিয়ে স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সেই রাখেন এবং সন্ধ্যার পর সনেকার মৃত্যু হয়। স্ত্রীর মৃত্যুর খবর শুনে স্বামী ও তার দ্বিতীয় স্ত্রী, বড় ভাই সবুর আলী সহ পরিবারের লোকজন পলাতক রয়েছে।
নিহতের বাবা মোক্তব আলী বলেন, দ্বিতীয় বিয়ের পর থেকেই আমার মেয়েকে গালিগালাজ ও মারধর করতো। তাই সে অত্যাচার সহ্য করতে না পেয়ে আত্মহত্যা করেছে বলে শুনেছি। আমার মেয়ে আত্মহত্যা করতে পারে না। আমি তদন্ত সাপেক্ষে এর সঠিক বিচার চাই।
রৌমারী থানার অফিসার ইনচার্জ সেলিম মালিক বলেন, মৃত্যুর ঘটনাটি সন্দেহজনক হওয়ায় লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য কুড়িগ্রাম মর্গে প্রেরণ করা হয়েছে এবং গুরত্বসহকারে তদন্ত করা হচ্ছে।

