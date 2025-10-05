জাতীয়নির্বাচিত খবররাজশাহী

কেন্দ্রীয় উদ্যানে নির্মাণাধীন দৃষ্টিনন্দন মসজিদেরছাদ ঢালাই কাজের উদ্বোধন

By A.S. Sumon
রাজশাহী কেন্দ্রীয় উদ্যানে নির্মাণাধীন দৃষ্টিনন্দন মসজিদের ১ম তলার ছাদ ঢালাই কাজের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হয়েছে।

স্টাফ রিপোর্টার: এ উপলক্ষে শনিবার (৪ অক্টোবর) সকালে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব নাসিমুল গনি প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে রাজশাহী কেন্দ্রীয় উদ্যান মসজিদের ১ম তলার ছাদ ঢালাই কাজের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন। উদ্বোধন শেষে দোয়া ও মোনাজাত করা হয়। দোয়া ও মোনাজাত পরিচালনা করেন সোনাদিঘী মসজিদের পেশ ইমাম ক্বারী মোঃ মামুন উর রশিদ।
ছাদ ঢালাই কাজের উদ্বোধনকালে রাজশাহী বিভাগীয় কমিশনার ও রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের প্রশাসক খোন্দকার আজিম আহমেদ এনডিসি, রাজশাহী রেঞ্জের ডিআইজি মোহাম্মদ শাহজাহান, পিপিএম (বার), আরএমপির পুলিশ কমিশনার আবু সুফিয়ান, রাজশাহী জেলা প্রশাসক আফিয়া আখতার, রাজশাহী পুলিশ সুপার ফারজানা ইসলাম, রাসিকের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মোঃ রেজাউল করিম, সচিব মোছাঃ রুমানা আফরোজ, রাসিকের তত্বাবধায়ক প্রকৌশলী আহমদ আল মঈন, প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তা আবু সালেহ মোঃ নুর-ই-সাঈদ, নির্বাহী প্রকৌশলী মোঃ মাহমুদুর রহমান, নির্বাহী প্রকৌশলী সুব্রত কুমার সরকার, নির্বাহী প্রকৌশলী নিলুফার ইয়াসমিন, নির্বাহী প্রকৌশলী এবিএম আসাদুজ্জামান, প্রশাসনের অন্যান্য কর্মকর্তাসহ রাসিকের অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

রাসিকের প্রকৌশল বিভাগের তথ্যে জানানো হয়, কেন্দ্রীয় উদ্যান প্রাঙ্গণে অবস্থিত পুরাতন মসজিদটি নামাজের অনুপযোগী হওয়ায় সেখানে দৃষ্টিনন্দন মসজিদ নির্মাণ করা হচ্ছে। রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের উদ্যোগে কেন্দ্রীয় উদ্যান প্রাঙ্গণে এই মসজিদ নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হলে কেন্দ্রীয় উদ্যান প্রাঙ্গণে আগত দশনার্থীসহ এলাকার মুসল্লীগণ নামাজ আদায়ে সুবিধা পাবেন।

