জমি-জমা সংক্রান্ত বিরোধে সুলপির আঘাতে ১ জনের মৃত্যু; আটক ১

মহাদেবপুর (নওগাঁ) প্রতিনিধি: নওগাঁর মহাদেবপুরে জমিজমা সংক্রান্ত বিরোধের জেরে প্রতিপক্ষের সুলপির আঘাতে গুরতর আহত লিয়াকত সরদারের মৃত্যু হয়েছে। নওগাঁ সদর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় শুক্রবার সকালে তার মৃত্যু হয়। নিহত লিয়াকত সরদার হর্ষি গ্রামের মৃত খলিল সরদারের ছেলে। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্র জানায়, জমিজমা সংক্রান্ত বিরোধের জেরে গত বৃহস্পতিবার বিকেলে উপজেলার হাট চকগৌরী বাজারে কথাকাটাকাটির এক পর্যায়ে স্বরুপপুর গ্রামের মঞ্জুরুল আলমের উপর একই গ্রামের আনিসুর রহমানের ছেলে সাঈদ হোসেন দেশীয় অস্ত্র সুলপি নিয়ে তার উপর হামলা করে। এ সময় মঞ্জুরুল দৌড়ে পালিয়ে গেলে সাথে থাকা তার বিয়াই লিয়াকত সরদারের পেটে সুলপিটি ঢুকিয়ে দেয় সাঈদ। এতে লিয়াকত সরদার মারাত্মক ভাবে আহত হন। সে সময় হাটের লোকজন লিয়াকতকে উদ্ধার করে নওগাঁ সদর হাসপাতালে প্রেরণ করেন এবং সাঈদকে গণ পিটুনি দেয়। হাটের লোকজনের গণপিটুনিতে আহত সাঈদকেও নওগাঁ সদর হাসপাতালে ভর্তি হয়। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় শুক্রবার সকালে লিয়াকতের মৃত্যু হয়। এ ঘটনায় নিহতের বিয়াই মঞ্জুরুল বাদী হয়ে ৫ জনের বিরুদ্ধে থানায় হত্যা মামলা দায়ের করলে মামলার অন্যতম আসামী সাঈদ হোসেনকে আটক করেছে পুলিশ। মহাদেবপুর থানার ওসি শাহিন রেজা বলেন, এ ঘটনায় মামলা দায়ের হয়েছে। মামলার অন্যতম আসামী সাঈদ হোসেন নওগাঁ সদর থেকে তাকে আটক করে বিকেলে আদালতের মাধ্যমে জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়।
