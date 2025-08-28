তানোরে আমন ধানে পোকার আক্রমণ কৃষকরা বিপাকে
তানোর (রাজশাহী) প্রতিনিধি : “রাজশাহীর তানোর উপজেলার কামারগা, লালপুর ও মোহর ইউনিয়নের বিভিন্ন মাঠে আমন ধানে ভয়াবহ হারে পোকামাকড়ের আক্রমণ দেখা দিয়েছে। পাশাপাশি জমিতে রোগ-বালাই ও পচন দেখা দেওয়ায় কৃষকরা চরম দুশ্চিন্তায় পড়েছেন”।
কৃষকদের অভিযোগ, নিয়মিতভাবে তিন থেকে চারবার কীটনাশক প্রয়োগ করেও পোকার আক্রমণ ঠেকানো যাচ্ছে না। এর ফলে একদিকে ধানের গাছ অকালেই হলুদ হয়ে যাচ্ছে, অন্যদিকে শীষে দানা আসার আগেই নষ্ট হয়ে পড়ছে। এতে করে চলতি আমন মৌসুমে প্রত্যাশিত ফলন নিয়ে শঙ্কায় আছেন কৃষকরা।
স্থানীয় কামারগাঁ ইউনিয়নের কৃষক আব্দুল রাজ্জাক বলেন, আমাদের মাঠে বারবার ওষুধ দিচ্ছি, কিন্তু কোনো লাভ হচ্ছে না। প্রতিদিন নতুন করে পোকার আক্রমণ হচ্ছে। এভাবে চলতে থাকলে ধান ঘরে তোলা কঠিন হয়ে যাবে। মোহর ইউনিয়নের কৃষক মিলন জানান বছরের একমাত্র ভরসা ছিল আমন ধান। কিন্তু এখন যে অবস্থা, তাতে খরচও উঠবে না মনে হচ্ছে।
স্থানীয়রা মনে করছেন, এভাবে পোকার আক্রমণ অব্যাহত থাকলে কৃষকের কষ্টের ফসল মাঠেই নষ্ট হয়ে যাবে। তাই তারা সরকারের কাছে দ্রুত পদক্ষেপ ও কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণের দাবি জানিয়েছেন।
আমন ধান বাংলাদেশের খাদ্য নিরাপত্তার অন্যতম ভরসা। অথচ তানোর অঞ্চলে ধানক্ষেতে ব্যাপক হারে পোকার আক্রমণ ও পচন কৃষকদের আশা ভঙ্গের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এখন দেখার বিষয়, কৃষি বিভাগের উদ্যোগ কতটা দ্রুত কার্যকর হয় এবং কৃষকেরা তাদের কষ্টার্জিত ফসল ঘরে তুলতে পারেন কিনা।
এ বিষয়ে তানোর উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা সাইফুল্লাহ আহমেদ বলেন, এবার অতিরিক্ত বৃষ্টিপাতের কারণে পোকার আক্রমণ অন্যান্য বছরের তুলনায় অনেক বেশি হয়েছে। জমিতে পানি জমে থাকার ফলে রোগবালাই দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে। তবে কৃষকরা যদি সঠিক নিয়মে ওষুধ (বিকে স্প্রে) ব্যবহার করেন, তাহলে এ সমস্যা নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব। তিনি আরও জানান, উপজেলা কৃষি অফিস থেকে নিয়মিত মাঠ পর্যায়ে কৃষকদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে এবং প্রয়োজনে বিশেষজ্ঞ দল পাঠানো হবে। কৃষক সমাজের দাবি, যদি দ্রুত কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়া না হয় তবে উৎপাদনে বড় ধরনের ধস নামতে পারে। এতে একদিকে খাদ্য ঘাটতির ঝুঁকি বাড়বে, অন্যদিকে কৃষকরা আর্থিকভাবে মারাত্মক ক্ষতির মুখে পড়বেন।