ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচ উপলক্ষে রাজশাহী পুঠিয়ার ঝলমলিয়া বাজারে জামায়াতের নির্বাচনী সমাবেশ

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচ উপলক্ষে রাজশাহী পুঠিয়ার ঝলমলিয়া বাজারে জামায়াতের নির্বাচনী সমাবেশ
স্টাফ রিপোর্টার: আজ শনিবার, (২৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫) বিকালে আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী পুঠিয়া পৌরসভার উদ্যোগে এক নির্বাচনী সমাবেশ অনুষ্ঠান শেষে ঝলমলিয়া বাজারে গনসংযোগ পরিচালনা করেন।
নুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন রাজশাহী জেলা জামায়াতের অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি ও রাজশাহী-৫ (পুঠিয়া-দুর্গাপুর) আসনে জমায়াতে ইসলামী মনোনীত সংসদ সদস্য প্রার্থী মুহাম্মদ নুরুজ্জামান লিটন।
তিনি বলেন, রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে মতের ভিন্নতা থাকতে পারে, কিন্তু দেশের স্বার্থে সবাইকে এক হয়ে কাজ করতে হবে, অন্যথায় আবারো ফ্যাসিবাদ ফিরে আসতে পারে। তিনি আশা প্রকাশ করেন, আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনে দেশের জনগণ ইসলামের পক্ষে থাকবে। তারা জোট বেঁধে দাঁড়িপাল্লা প্রতীককে বিজয়ী করবে ইনশাআল্লাহ।
সমাবেশে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শুরা ও কর্ম পরিষদ সদস্য রাজশাহী জেলা মাওঃ আহমদ উল্লাহ, অধ্যাপক মিনহাজুল ইসলাম এবং মাওলানা মোঃ হাফিজুর রহমান। পুঠিয়া উপজেলার ভারপ্রাপ্ত আমীর মাওলানা মোঃ শহীদুল ইসলাম, পুঠিয়া উপজেলা সেক্রেটারি এএইচএম মুনছুরুল হক।
সমাবেশে আরও উপস্থিত ছিলেন পুঠিয়া উপজেলা শ্রমিক কল্যান ফেডারেশনের সভাপতি আমিনুল ইসলাম ডালিম, জমায়াতে ইসলামী মনোনীত জিউপারা ইউনিয়ন চেয়ারম্যান পদপ্রার্থী মোঃ রুহুল আমিন ও বীর মুক্তিযোদ্ধা হারুনুর রশিদ হারান।
সমাবেশটি পুঠিয়া পৌরসভার সেক্রেটারিও জমায়াতে ইসলামী মনোনীত পুঠিয়া পৌরসভার মেয়র পদপ্রার্থী মোঃ আহাদ আলী মন্টুর সঞ্চালনায় এবং পুঠিয়া পৌরসভার সভাপতি মোঃ এনামুল হক চৌধুরীর সভাপতিত্বে সম্পন্ন হয়।