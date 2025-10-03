নাচোলে শান্তিপূর্নভাবে ১৬টি প্রতিমা বিসর্জন সম্পন্ন হয়েছে।

নাচোলে শান্তিপূর্নভাবে ১৬টি প্রতিমা বিসর্জন সম্পন্ন হয়েছে।
নাচোল(চাঁপাইনবাবগঞ্জ)সংবাদদাতা: চাঁপাইনবাবগঞ্জের নাচোল উপজেলার ৪টি ইউনিয়ন ও একটি পৌরসভারসহ মোট ১৬টি দূর্গামন্দিরে
নাচোলে শান্তিপূর্নভাবে ১৬টি প্রতিমা বিসর্জন সম্পন্ন হয়েছে।
গত রবিবার (২১সেপ্টেম্বর) নাচোল উপজেলা মন্দির সমূহে মহালয়ে পুজার এবং ২৮ সেপ্টেম্বর মহা ষষ্টীর মধ্য দিয়ে হিন্দুধর্মালম্বীদের সবচেয়ে বড় উৎসব শারদীয় দূর্গাপুজার শুরু হয়। গতকাল বৃহস্প্রতিবার(২অক্টোম্বর) বিজয় দশমীর সকল কার্যক্রম শেষ করে সরকার নির্ধারিত সময় সন্ধ্যায় ৭টার মধ্যে প্রতিমা বিসর্জন এর মধ্য দিয়ে এ বছরের দূর্গোৎসব শেষ হয়। মন্দিরসমূহ হলো নাচোল ইউনিয়নের আমজোয়ান, রাজবাড়ী হাট, নেজামপুর ইউনিয়নের পূর্বনেজামপুর, হাটবাকইল, জাহিদপুর, বরেন্দ্রা, খিকটা বাজার, খিকটা পুরাতন(মন্দির), দিয়াড়া ডিমকইল, দক্ষিণ সকুনা, ধরল শ্যামপুর, জমিনকমিন ও নাচোল পৌরসভার নাচোল বাজার দূর্গা মন্দির নাচোল উপজেলা দূর্গাপূজা কমিটির সভাপতি আশীষ কুমার চক্রবর্তী সাথে মুঠোফোনে যোগাযোগ করা হলে তিনি জানান, নাচোল উপজেলার সকল মন্দিরের প্রতিমা শান্তিপূর্নভাবে বিসর্জন হয়ে। আমাদের সহযোগীতা করায় সরকারের বিভিন্ন সরকারী বাহিনীসহ গোয়েন্দা বিভাগের কর্মকর্তা ও রাজনৈতিক নেতৃৃবৃন্দকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এ ব্যাপাওে নাচোল থানার অফিসার ইনচার্জ মরিনরুল ইসলাম জানান নাচোল উপজেলার ১৬টি প্রতিমা বিসর্জন সন্ধ্যা ৭.১০ মিনিটের মধ্যে সম্পন্ন হয়েছে। নাচোল উপজেলায় কোন ধরেনরে অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি।