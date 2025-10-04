নাচোলে সড়ক দূর্ঘটনায় এক ইমামের মৃত্যু

নাচোলে সড়ক দূর্ঘটনায় এক ইমামের মৃত্যু
নাচোল প্রতিনিধি: চাঁপাইনবাবগঞ্জের নাচোলে সড়ক দূর্ঘটনায় এক ইমামের মৃত্যু হয়েছে।
এলাকাবাসী ও নাচোল থানা সূত্রে জানাগেছে শুক্রবার দুপুর ১২টা ১৫ মিনিটের সময় নাচোল টু আমনুরা সড়কে মোটর সাইকেল যোগে হাটবাকইল যাবার পথে হামিদপুর নামক স্থানে বাসের সাথে সংঘর্ষে আশিক নামক একজন ইমাম ঘটনাস্থলে প্রান হারান। আশিক নাচোল উপজেলার মাক্তাপুর গ্রামের মৃত আব্দুল মালেক বলে জানাগেছে। খবর পেয়ে নাচোল থানা পুলিশ ও ফায়ার সার্ভিস এর কর্মীরা তাকে উদ্ধার করে নাচোল থানায় নিয়ে আসেন। ঘাতক বাসটিকে পুলিশ থানা হেফাজতে নিয়েছে। আশিক নাচোল মধ্যবাজারের মারকাজুল ফিকরিল ইসলামী মাদ্রসার প্রধান। নাচোল থানার অফিসার ইনচার্জ মনিরুল ইসলাম জানান, ঘাতক বাসটিকে পুলিশ আটক করেছে। মামলার বিষয়টি আইনগত প্রকৃক্রিয়াধীন রয়েছে।