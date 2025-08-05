নির্বাচিত খবরসারাদেশ

নাটোরে জুলাই গণঅভ্যুত্থান দিবসে জামায়াতের বিশাল গণমিছিল

By Akash Ghosh
সোহেল রানা, নাটোর: জুলাই গণঅভ্যুত্থান-এর প্রথম বার্ষিকী উপলক্ষে নাটোরে গণমিছিল করেছে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী নাটোর জেলা শাখা। মঙ্গলবার সাড়ে ১০ টার দিকে শহরের মাদ্রাসা মোড় এলাকা থেকে গণমিছিলটি বের করে দলের নেতা কর্মিরা। মিছিলটি শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে পুনরায় মাদ্রাসা মোড়ে গিয়ে শেষ হয়। পরে সেখানে এক সংক্ষিপ্ত সমাবেশের আয়োজন করা হয়।
সমাবেশে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন, জামায়াতে ইসলামীর নাটোর জেলার আমীর ড. মীর নুরুল ইসলাম, জেলা নায়েবে আমীর অধ্যাপক ইউনুস আলী, জেলা সেক্রেটারি সাদিকুর রহমান এবং শহর শাখার আমীর রাসেদুল ইসলাম রাসেল সহ দলীয় নেতা কর্মিরা।
সমাবেশে বক্তারা বলেন, জুলাই গণঅভ্যুত্থান ছিল গণতন্ত্র ও ন্যায়ের পক্ষে দেশের জনগণের সোচ্চার হওয়ার এক গৌরবময় অধ্যায়। আমরা সেই দিনের আত্মত্যাগ ও চেতনা স্মরণ করে সামনে এগিয়ে যেতে চাই।

