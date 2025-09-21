নারী এবং শিশুদের জন্য নিরাপদ সাইবারস্পেস: বিদ্যমান প্রযুক্তিগত এবং আইনি চ্যালেঞ্জ’ শীর্ষক কর্মশালা অনুষ্ঠিত
স্টাফ রিপোর্টার: নারী ও শিশুদের জন্য নিরাপদ সাইবারস্পেস গড়ে তোলার লক্ষ্যে “নারী ও শিশুদের জন্য নিরাপদ সাইবারস্পেস: বিদ্যমান প্রযুক্তিগত এবং আইনি দৃষ্টিভঙ্গির চ্যালেঞ্জ” শীর্ষক গবেষণার ওপর ভিত্তি করে গবেষণা সরঞ্জাম যাচাইকরণ এবং স্টেকহোল্ডার ও নাগরিক সমাজের গঠনমূলক প্রতিক্রিয়া বিষয়ক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে।
আজ শনিবার (২০ সেপ্টেম্বর ২০২৫) সকাল ১০টায় নানকিং চাইনিজ রেস্তোরার সভাকক্ষে রাজশাহী মেট্রোপলিটন পুলিশের সহযোগিতায় এবং দোলা মহিলা উন্নয়ন সংস্থা (ডিএমইউএস)-এর আয়োজনে এ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালায় সভাপতিত্ব করেন রাজশাহী মেট্রোপলিটন পুলিশের কমিশনার মোহাম্মদ আবু সুফিয়ান। অনুষ্ঠানে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, আরএমপি’র উদ্ধর্তন কর্মকর্তাগণ, সমাজের বিভিন্ন স্তরের সম্মানিত নাগরিক, সাংবাদিক, শিক্ষার্থীরা অংশগ্রহণ করেন ও গঠনমূলক মতামত প্রদান করেন।
পুলিশ কমিশনার মোহাম্মদ আবু সুফিয়ান তাঁর বক্তব্যে বলেন, “ডিজিটাল যুগে নারী ও শিশুদের নিরাপদ সাইবারস্পেস নিশ্চিত করা অত্যন্ত জরুরি। গবেষণার মাধ্যমে এর কার্যকর সমাধান খুঁজে বের করা সময়ের দাবি। নারী ও শিশুদের জন্য সাইবারস্পেসকে নিরাপদ করা আমাদের সবার দায়িত্ব। সময়োপযোগী এই গবেষণাটি বাংলাদেশ পুলিশের উদ্যোগে এবং রাজশাহী মেট্রোপলিটন পুলিশের সহযোগিতায় দোলা মহিলা উন্নয়ন সংস্থা বাস্তবায়ন করছে। পরিবার থেকে শুরু করে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, আইনশৃঙ্খলা বাহিনী ও সমাজের প্রতিটি স্তরে সচেতনতা তৈরি করতে হবে। সাইবারস্পেসে শুধু নারী ও শিশুরাই নয়, পুরুষেরাও প্রতারণা ও ব্ল্যাকমেইলের শিকার হচ্ছেন। তাই প্রযুক্তি ব্যবহারকারীদের নিজেদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার কৌশল জানা প্রয়োজন। গবেষণার ফলাফল ভবিষ্যতে আইন প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে সহায়ক হবে এবং সবার জন্য নিরাপদ সাইবারস্পেস নিশ্চিত করবে।” তিনি গবেষণায় সহযোগিতার জন্য দোলা মহিলা উন্নয়ন সংস্থাকে ধন্যবাদ জানান।
কর্মশালায় সংশ্লিষ্ট বিষয়ের ওপর গবেষণা পদ্ধতি, জরিপের ফলাফল ও কর্মপরিকল্পনা তুলে ধরা হয়। কর্মশালার মুক্ত আলোচনায় আমন্ত্রিত অতিথি ও শিক্ষার্থীরা নিজেদের অভিজ্ঞতা তুলে ধরে মতামত প্রদান করেন। তাঁরা বলেন, নারী ও শিশুদের জন্য নিরাপদ সাইবারস্পেস নিশ্চিত করতে হলে এখনই কার্যকর পদক্ষেপ নিতে হবে। এজন্য আইন প্রয়োগকারী সংস্থার দক্ষতা বৃদ্ধি, প্রযুক্তিগত সক্ষমতা উন্নয়ন, ভুক্তভোগীদের অভিযোগ জানানোর প্রক্রিয়া সহজ করা এবং সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধির ওপর গুরুত্বারোপ করেন।
কর্মশালায় সম্মানিত অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন, আরএমপি’র উপ-পুলিশ কমিশনার (সদর) ও অতিরিক্ত ডিআইজি পদে পদোন্নতিপ্রাপ্ত মোহাম্মদ খোরশেদ আলম, পিপিএম; রাজশাহী বারের সাধারণ সম্পাদক জমশেদ আলী; দোলা মহিলা উন্নয়ন সংস্থার ভাইস প্রেসিডেন্ট প্রফেসর ড. শহিদুল্লাহ আনসারী এবং বরেন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজ বিজ্ঞান বিভাগের সহকারী অধ্যাপক রওনক আরা পারভীন। অতিথিরা সবাই একমত পোষণ করেন যে, নারী ও শিশুদের জন্য নিরাপদ সাইবারস্পেস তৈরি করতে গবেষণা, সচেতনতা এবং আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সমন্বিত উদ্যোগ অপরিহার্য।
কর্মশালাটি সঞ্চালনা করেন দোলা মহিলা উন্নয়ন সংস্থার রিসার্চ টিম লিডার মোহাম্মদ বেলাল উদ্দিন এবং অতিরিক্ত উপ-পুলিশ কমিশনার (শাহমখদুম) সাবিনা ইয়াসমিন।