নাসির আহবায়ক ও রাজুকে সদস্য সচিব করে জিয়া মঞ্চের রাজশাহী জেলা কমিটির অনুমোদন

By Akash Ghosh
স্টাফ রিপোর্টারঃ এস.এম নাসির উদ্দিন কে আহবায়ক এবং মোঃ রাজু আহমেদ কে সদস্য সচিব করে জিয়া মঞ্চ রাজশাহী জেলা কমিটি অনুমোদন করা হয়েছে। গত মঙ্গলবার (৭ অক্টোবর) বিএনপি চেয়ারপার্সনের উপদেষ্টা ও জিয়া মঞ্চের কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা আবদুস সালাম ও সাধারণ সম্পাদক মোঃ ফয়েজ উল্যাহ্ ইকবাল এই কমিটির অনুমোদন করেন। অনুমোদন পত্রে স্বাক্ষর করেন জিয়া মঞ্চ কেন্দ্রীয় কমিটির সিনিয়র যুগ্ন সাধারণ সম্পাদক (চলতি দায়িত্ব দপ্তর) ইঞ্জিঃ মোঃ জামাল হোসেন।

কমিটি অন্যান্য সদস্যরা হলেন- সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক মোঃ মাসুদ রানা, যুগ্ম আহ্বায়ক মোঃ ফয়সাল আহমেদ রানা, মোঃ আহসান হাবীব, আলহাজ্ব শফিউল ইসলাম, মোঃ আবু বকর সিদ্দিক, মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান, মোঃ জাহিদ হোসেন, মোঃ জাহিদুল ইসলাম, মোঃ মেহেদী হাসান, মোঃ আবুল হোসেন, মোঃ রাকিবুল ইসলাম, মোঃ মুকিদুল ইসলাম, মোঃ সুজন আলী, মোঃ সামিউল আরিফিন তোফা, মোঃ জাহাঙ্গীর আলম, মোঃ রাজিব হোসেন, মোঃ জামরুল ইসলাম, মোঃ আব্দুর রাজ্জাক প্রাং, মোঃ মাজেদুর রহমান বাচ্চু, মোঃ শামীম রেজা, মোঃ সানোয়ার হোসেন এবং সদস্য গণের নাম মোঃ আবুল বাশার, মোঃ মানিকুল ইসলাম, মোঃ রাজু শেখ, মোঃ নাঈম ইসলাম, মোঃ মশিউর রহমান খান সুজন, শ্রী বিবেক কুমার শীল, মোঃ নূর উদ্দিন।

