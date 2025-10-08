পাবনায় আবাসিক রয়েল প্যালেস হোটেল থেকে যুবকের ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার

পাবনায় আবাসিক রয়েল প্যালেস হোটেল থেকে যুবকের ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার
পাবনা প্রতিনিধি: পাবনায় শহরের একটি আবাসিক হোটেল থেকে ঝুলন্ত অবস্থায় যুবকের মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। বুধবার (০৮ অক্টোবর) সকালে শহরের হামিদ রোড হোটেল রয়েল প্যালেস থেকে লাশটি উদ্ধার করা হয়।
নিহত স্বাধীন সরকার (৪০) সিরাজগঞ্জ সদর কাজীপুর গজাইল গ্রামের গাজী শাহজাহানের ছেলে।
স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা যায়, গত মঙ্গলবার (০৭ অক্টোবর) দুপুরে হোটেলে থাকার জন্য রুম নেয় স্বাধীন। সকালে হোটেল বয় ডাকাডাকি করলে তার কোন সারা শব্দ না পেয়ে পুলিশ ও স্থানীয়দের সহায়তায় দরজা ভেঙে ফ্যানের সঙ্গে গামছা দিয়ে ফাঁস নেওয়া অবস্থায় দেখেন।
স্বাধীনের ভাইরা ভাই শুভ্র বললেন আমার বাসায় ছিলেন সে হঠাৎ করে দুপুরে সে বের হয়ে যায় সন্ধ্যা হয়ে গেলেও সে বাড়িতে আসে না, ফোন বন্ধ পায়। তার পারিবারিক ঝামেলার কারণে এই ঘটনা ঘটতে পারে বলে জানান।
সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ওসি আব্দুল সালাম ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেন বলেন, লাশ উদ্ধার করে থানা মর্গে রাখা হয়েছে।