পাবনায় পেটে হাসুয়া চালিয়ে বৃদ্ধ নারীর আত্মহত্যা

পাবনায় পেটে হাসুয়া চালিয়ে বৃদ্ধ নারীর আত্মহত্যা
পাবনা প্রতিনিধি: পাবনার চাটমোহরে নিজের পেটে ঘাস কাটা হাসুয়া চালিয়ে আত্ম-হত্যা করেছে রফেজা খাতুন (৬৫) নামের এক বৃদ্ধ নারী। তিনি হরিপুর ইউনিয়নের মস্তালিপুর গ্রামের মৃত কফিল উদ্দিনের স্ত্রী।
নিহতর ছেলে আব্দুল জব্বার জানান, প্রতিদিনের মতো রবিবার (১০ আগস্ট) সকালে মানসিক ভারসাম্যহীন মাকে ঘরে তালাবদ্ধ করে রেখে জমিতে ঘাস কাটতে যায়।
এ সময় তার স্ত্রীও কাজে যায়। দুপুর আড়াইটার দিকে বাড়ি ফিরে ঘরের তালা খুলে দেখে তার মা মৃত অবস্থায় ঘরের মেঝেতে পড়ে রয়েছে। পাশে পড়ে রয়েছে র-ক্তমাখা ঘাস কাটার হাসুয়া।
জব্বারের আত্মীয় হৃদয় জানান, ইতিপূর্বে রফেজা খাতুন তার মেয়ের বাড়ি বেড়াতে গিয়ে নিজেই গলায় হাসুয়া চালায়। সে সময় তার গলায় একাধিক সেলাই দেয়া হয়।
সম্প্রতি তিনি পুকুরে ডুবে আত্মহ-ত্যার চেষ্টা করে।
চাটমোহর থানার অফিসার ইনচার্জ মোঃ মনজুরুল আলম জানান, লা-শ উদ্ধার করা হয়েছে। পরবর্তী আইনি পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।