পাবনায় সড়ক দুর্ঘটনায় যুবকের মৃত্যু, আহত ১ জন

পাবনায় সড়ক দুর্ঘটনায় যুবকের মৃত্যু, আহত ১ জন
পাবনা প্রতিনিধি: পাবনার চাটমোহরে মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষে মাহবুব হোসেন (১৭) নামে এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে। এ সময় তার দুই বছরের বোন মরিয়ম খাতুন গুরুতর আহত হয়েছে।
নিহত মাহবুব ভাঙ্গুড়া উপজেলার মন্ডতোষ ইউনিয়নের মল্লিকচক গ্রামের মহাসিন আলীর ছেলে।
সোমবার (২২ সেপ্টেম্বর) সকাল ১০টার দিকে ছোট বোনকে নিয়ে ভাঙ্গুড়া থেকে চাটমোহরের দিকে যাচ্ছিলেন মাহবুব। পথে রামচন্দ্রপুর নবাব আওয়াল অলি টেকনিক্যাল অ্যান্ড বিএম
কলেজের সামনে বিপরীত দিক থেকে আসা একটি মোটরসাইকেলের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষ হলে তিনি গুরুতর আহত হন।
স্থানীয়রা আহতদের উদ্ধার করে ভাঙ্গুড়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করেন। পরে অবস্থার অবনতি হলে মাহবুবকে পাবনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেয়া হলে সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়।
ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন স্থানীয় ইউপি সদস্য আরিফুল ইসলাম স্বপ্নন।