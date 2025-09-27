পাবনার ঈশ্বরদীতে পানিতে ডুবে শিশুর মৃত্যু
পাবনা প্রতিনিধি: পাবনার ঈশ্বরদী উপজেলার গোপালপুরে খেলতে গিয়ে অসাবধানতায় ইছামতি নদীর পানিতে ডুবে এক শিশুর মৃত্যু হয়েছে। সে উপজেলার গোপালপুর কারিকরপাড়া এলাকার মাও. আমিরুল ইসলাম জিহাদীর ছোট ছেলে।
বৃহস্পতিবার (২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫ খ্রি.) দুপুরে দিকে এ ঘটনা ঘটে। স্থানীয় সুত্রে জানা যায় ইছামতি নদীর পাড়ে খেলতে গিয়ে নদীতে পড়ে যায় শিশুটি।
পরে পরিবারের লোকজন অনেক খোঁজাখুজি শুরু করে তার সন্ধান পায় না। কিছুটা সময় গড়াতেই নদীর একটু দুরে একটি মরদেহ ভেসে থাকতে দেখতে পায় তারা।
তাকে উদ্ধার করে স্থানীয় ডাক্তারের নিয়ে গেলে তিনি শিশুটিকে মৃত ঘোষণা করেন।