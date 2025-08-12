নির্বাচিত খবরসারাদেশ

পুঠিয়ায় জাতীয় ও আন্তর্জাতিক যুব দিবস পালিত

By Akash Ghosh
পুঠিয়া (রাজশাহী) প্রতিনিধিঃ রাজশাহীর পুঠিয়ায় জাতীয় ও আন্তর্জাতিক যুব দিবস উপলক্ষে যুব র‌্যালি, শপথ বাক্য পাঠ, আলোচনা সভা ও যুব ঋণের চেক বিতরণ করা হয়েছে। মঙ্গলবার সকালে রাজশাহীর পুঠিয়া উপজেলা পরিষদ সম্মেলন কক্ষে উপজেলা প্রশাসন ও যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর পুঠিয়া এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন। অনুষ্ঠানে ১০ জন উদ্যোক্তাকে ৮ লক্ষ ৪০ হাজার টাকা যুব ঋণ প্রদান করা হয়। এছাড়া ২০ জন নারী-পুরুষকে প্রশিক্ষণ উপকরণ প্রদান করা হয়।
অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন পুঠিয়া উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা মোঃ রুহুল আমিন। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার এ, কে, এম, নূর হোসেন নির্ঝর। এতে আরো উপস্থিত ছিলেন উপজেলা সমাজ সেবা অফিসার মোঃ রবিউল করিম, সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান অধ্যাপক নজরুল ইসলাম মন্ডল সহ অনেকে।

