পুঠিয়ায় জামায়াতের নির্বাচনী সমাবেশ অনুষ্ঠিত

এএস সুমন, স্টাফ রিপোর্টার: আজ ২৫ সেপ্টেম্বর, রোজ: বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় পুঠিয়ার শিলমাড়িয়া ইউনিয়নের বাগপাড়া ছাতারপাড়া বাজারে গণসংযোগ করেন রাজশাহী-৫ (পুঠিয়া-দুর্গাপুর) আসনের সংসদ সদস্য পদপ্রার্থী মুহাম্মদ নুরজ্জামান লিটন।
গণসংযোগে উপস্থিত ছিলেন জেলা শূরা ও কর্মপরিষদ সদস্য মাওলানা আহমদ উল্লাহ, পুঠিয়া উপজেলা নায়েবে আমীর অধ্যক্ষ মাওলানা শহিদুল ইসলাম, সেক্রেটারি অধ্যাপক মনসুরুল হক মন্টু, শিলমাড়িয়া ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান আনিসুর রহমান, ইউনিয়ন সেক্রেটারি বাবলুর রহমান প্রমূখ। এর আগে বিকাল ৪ ঘটিকায় বাগপাড়া ছাতারপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠে এক নির্বাচনী সমাবেশে বক্তব্য প্রদান করেন জেলা জামায়াতের অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি ও রাজশাহী-৫ (পুঠিয়া-দুর্গাপুর) আসনে জামায়াত মনোনীত সংসদ সদস্য পদপ্রার্থী মুহাম্মদ নুরুজ্জামান লিটন। তিনি তার বক্তব্য বলেন, জামায়াতে ইসলামী জুলুম, নির্যাতন, ঘুষ, দুর্নীতি উৎখাত করে ন্যায় ও ইনসাফভিত্তিক কল্যাণ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় বদ্ধপরিকর। সারাদেশে জামায়াত ইসলামীর পক্ষে গণজোয়ার তৈরি হয়েছে। আল্লাহ চাইলে জনগণের সমর্থন নিয়ে আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনে দাঁড়িপাল্লা প্রতীক বিজয় লাভ করবে ইনশাআল্লাহ
এএস সুমন, স্টাফ রিপোর্টার: আজ ২৫ সেপ্টেম্বর, রোজ: বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় পুঠিয়ার শিলমাড়িয়া ইউনিয়নের বাগপাড়া ছাতারপাড়া বাজারে গণসংযোগ করেন রাজশাহী-৫ (পুঠিয়া-দুর্গাপুর) আসনের সংসদ সদস্য পদপ্রার্থী মুহাম্মদ নুরজ্জামান লিটন।