পুঠিয়ায় দৈনিক করতোয়া ৫০ বর্ষে পর্দাপন উপলক্ষে কেক কাটা ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত

By Akash Ghosh
৬৮

পুঠিয়া (রাজশাহী) প্রতিনিধিঃ রাজশাহীর পুঠিয়ায় বহুল প্রচারিত জনপ্রিয় পত্রিকা ‘দৈনিক করতোয়া’ পত্রিকা ৫০ বর্ষে পর্দাপন উপলক্ষে কেক কাটা ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। মঙ্গলবার দুপুরে রাজশাহীর পুঠিয়ায় তাজ কমিউনিটি সেন্টারে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করে।
অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন পুঠিয়া উপজেলা প্রেসক্লাবের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ও দৈনিক করতোয়া’র প্রতিনিধি বিজয় ঘোষ। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পুঠিয়া উপজেলা নির্বাহী অফিসার এ কে এম নূর হোসেন নির্ঝর। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পুঠিয়া উপজেলা সহকারী কমিশনার ভূমি শিবু দাস, থানার পুলিশ পরিদর্শক তদন্ত মোঃ দুলাল উদ্দিন, ভারপ্রাপ্ত উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার বীর মুক্তিযোদ্ধা আঃ সামাদ, বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ নজরুল ইসলাম, বাংলাদেশ পূজা উদযাপন পরিষদের পুঠিয়া শাখার সভাপতি স্বপন কুমার নিয়োগী, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী এসএম নাসির উদ্দিন, পুঠিয়া উপজেলা প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মাদ বজলুর রশিদ, নির্বাহী সদস্য মিলন কুমার সরকার, সদস্য আইয়ুব আলী ও নাজমুল হক সহ অনেকে উপস্থিত ছিলেন।

