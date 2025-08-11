বগুড়ায় পাটক্ষেতে পাওয়া গেল নারীর কঙ্কাল

বগুড়ায় পাটক্ষেতে পাওয়া গেল নারীর কঙ্কাল
বগুড়া প্রতিনিধি: বগুড়ার শিবগঞ্জে একটি পাটক্ষেত থেকে নারীর দেহের কঙ্কাল পাওয়া যায়। পরে এটি উদ্ধার করেছে থানা পুলিশ।
রবিবার (১০ আগস্ট) সন্ধ্যায় উপজেলার মোকামতলা ইউনিয়নের পাকুরতলা এলাকার মহাসড়কসংলগ্ন একটি পাটক্ষেত থেকে কঙ্কালটি উদ্ধার করা হয়।
শিবগঞ্জ থানার অফিসার ইনচার্জ(ওসি) শাহীনুজ্জামান জানান, পাটক্ষেতের মালিক পাট কাটতে গিয়ে পচা গন্ধ পান। পরে তিনি কঙ্কালটি দেখতে পান। কঙ্কালটির পাশে বোরখা ও ওরনা পাওয়া যায়। পরে খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে কঙ্কাল উদ্ধার করে বগুড়া শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠিয়েছে।