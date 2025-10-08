বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের প্রধান কার্যালয়ের বেজ ঢালাই কাজের উদ্ভোধন

বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের প্রধান কার্যালয়ের বেজ ঢালাই কাজের উদ্ভোধন
স্টাফ রিপোর্টার: বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের প্রধান কার্যালয়ের বেজ ঢালাই এর উদ্ভোধন করলেন বিএমডিএ‘র নির্বাহী পরিচালক জনাব মো: তরিকুল আলম (অতিরিক্ত সচিব)। আজ মঙ্গলবার (০৭ অক্টোবর) দুপুরে কৃষি মন্ত্রণালয় এর আওতাধীন বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের অবকাঠামো উন্নয়ন সক্ষমতা জোরদারকরণ প্রকল্পের উদ্দ্যেগে বিএমডিএ প্রধান কার্যালয়ের বেজ ঢালাই কাজের উদ্ভোধন করেন। এসময় উপস্থিত ছিলেন অবকাঠামো উন্নয়নসহ সক্ষমতা জোরদারকরণ প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক ও তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী এটিএম মাহফুজুর রহমান।
এসময় আরো উপস্থিত ছিলেন অতিঃ প্রধান প্রকৌশলী ড.মোঃ আবুল কাসেম, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী মোঃ নাজিরুল ইসলাম, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী মোঃ জিন্নুরাইন খান, নির্বাহী প্রকৌশলী মোসাঃ রুবিনা খাতুন, নির্বাহী প্রকৌশলী সানজিদা খানম মলিসহ বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, তত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, প্রকল্প পরিচালক, নির্বাহী প্রকৌশলী উপস্থিত ছিলেন।
বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের প্রধান কার্যালয়ের বেজ ঢালাই কাজের উদ্ভোধন শেষে দোয়া অনুষ্ঠিত হয়।