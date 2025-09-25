বাগাতিপাড়ায় উপজেলা টাইফয়েড টিকাদান ক্যাম্পেইন ২০২৫

বাগাতিপাড়ায় উপজেলা টাইফয়েড টিকাদান ক্যাম্পেইন ২০২৫
বাগাতিপাড়া (নাটোর) প্রতিনিধি: আসন্ন টাইফয়েড টিকাদান ক্যাম্পেইন ২০২৫ সফলভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে নাটোরের বাগাতিপাড়ায় এক গুরুত্বপূর্ণ অ্যাডভোকেসি ও পরিকল্পনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। মঙ্গলবার (২৪ সেপ্টেম্বর) বেলা ১১টায় উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের সভাকক্ষে এ সভার আয়োজন করা হয়।
সভায় সভাপতিত্ব করেন উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. সৈকত মো. রেজওয়ানুল হক। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মারুফ আফজাল রাজন।
অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন, উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা ড. ভবসিন্দু রায়, উপজেলা প্রাণীসম্পদ কর্মকর্তা ডা. আবু হায়দার, মডেল থানার পুলিশ পরিদর্শক (তদন্ত) নাজনীন আখতারী, উপজেলা প্রেসক্লাবের সভাপতি মুহাম্মদ কামরুল ইসলাম, পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা জামিউর রহমান, উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা আব্দুস সবুর, দৈনিক এই নাটোর পত্রিকার সম্পাদক আরিফুল ইসলাম তপু সহ স্থানীয় ছাত্র প্রতিনিধি,স্বাস্থ্যকর্মী ও প্রশাসনের কর্মকর্তারা।
সভায় আরএমও ডা. ফাকিয়া জামিন একটি পাওয়ার পয়েন্ট উপস্থাপনার মাধ্যমে আগামী ১২ অক্টোবর ২০২৫ থেকে সারা দেশে একযোগে মাসব্যাপী টাইফয়েড টিকাদান ক্যাম্পেইন শুরু হবে। এর আওতায় বাগাতিপাড়া উপজেলার ৯ মাস থেকে ১৫ বছর বয়সী সকল শিশুকে টাইফয়েড টিকা প্রদান করা হবে বলে জানান।
পাশাপাশি টিকাদান কর্মসূচির সফল বাস্তবায়নে টিকা সংগ্রহ, সংরক্ষণ, প্রচার, জনসচেতনতা বৃদ্ধি এবং নিরাপদ টিকাদান নিশ্চিতকরণ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। একইসঙ্গে সংশ্লিষ্ট সব পক্ষের দায়িত্ব ও করণীয় নির্ধারণ করা হয়।
সভা শেষে উপজেলা স্বাস্থ্য কর্মকর্তা সকল অংশীজনকে প্রচার, লিফলেট বিতরণ ও জনসচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে এই গুরুত্বপূর্ণ স্বাস্থ্য উদ্যোগে একসঙ্গে কাজ করে টাইফয়েড প্রতিরোধে একটি শক্তিশালী সামাজিক প্রতিরক্ষা গড়ে তোলার আহ্বান জানান।