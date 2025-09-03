বাঘায় বিএনপির প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে গাছের চারা বিতরণ ও রোপন

বাঘায় বিএনপির প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে গাছের চারা বিতরণ ও রোপন
স্টাফ রিপোর্টারঃ রাজশাহীর বাঘায় বিএনপির ৪৭ তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে জনগনের মাঝে গাছের চারা বিতরণ ও বৃক্ষরোপন কর্মসূচী পালন করা হয়েছে। বুধবার বিকেলে রাজশাহী জেলার বাঘা উপজেলার চন্ডিপুর এলাকায় বাঘা-চারঘাট আসনে বিএনপি থেকে মনোনয়ন প্রত্যাশী আমেরিকা প্রবাসী সাবেক ছাত্রনেতা ও বিশিষ্ট সমাজসেবক আমিনুল ইসলাম মিঠুর পক্ষ থেকে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।
এ সময় চন্ডিপুর কেন্দ্রীয় জামে মসজিদ প্রঙ্গনে গাছের চারা রোপন শেষে এলাকার জনগনের মাঝে এক হাজার বিভিন্ন গাছের চারা বিতরণ করা হয়।
অনুষ্ঠানে সাবেক সেনা সদস্য হামিদুল ইসলাম, রাজশাহী জেলা ছাত্রদলের সাবেক সহ সভাপতি জাহিদ হাসান, সাবেক সহ সাংগঠনিক সম্পাদক জাহাঙ্গীর আলম, বিএনপির ওয়ার্ড যুবদলের সাধারণ সম্পাদক সাগর আলী, বিএনপির ওয়ার্ড সভাপতি সাহাবাজ আহমেদ, মামুন হোসেন, থানা ছত্রদলের অর্ক সহ অনেকে উপস্থিত ছিলেন।