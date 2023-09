বিমক গবেষণা প্রকল্প উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে রাবি উপাচার্য

প্রেস বিজ্ঞপ্তি: রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের (রাবি) উপাচার্য অধ্যাপক গোলাম সাব্বির সাত্তার আজ বৃহস্পতিবার সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে সৌর বিদ্যুৎ ব্যবহার বিষয়ে ঢাকায় এক সেমিনারে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন।

বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (বিমক) আয়োজিত Development of solar based electricity model for public universities of Bangladesh and its advocacy for solar PV electricity promotion research project শীর্ষক এই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন বিমক’র ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান অধ্যাপক মো. আলমগীর ও বিশেষ অতিথি ছিলেন জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক মো. মশিউর রহমান ও বিমক সচিব ড. ফেরদৌস জামান। বিমক ভবনে অনুষ্ঠিত সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন ড্যাফোডিল ইউনিভার্সিটির প্রকৌশল অনুষদের অধিকর্তা অধ্যাপক মো. শামসুল আলম।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির বক্তব্যে রাবি উপাচার্য বলেন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ঘোষণা অনুযায়ী ২০৪১ সালের মধ্যে মোট বিদ্যুৎশক্তির ৪০ শতাংশ সোলার বিদ্যুৎ উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী সবাইকে সোলার বিদ্যুৎ উৎপাদনে উৎসাহিত করা হচ্ছে। বর্তমান বিশ্বে তেল ও কয়লাভিত্তিক বিদ্যুতের উচ্চমূল্যের কারণে সৌর বিদ্যুৎ এক সুলভ জ্বালানির উৎস হয়ে উঠেছে।

আমাদের বাংলাদেশের সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে ক্রমবর্ধমান বিদ্যুৎ খরচ মোকাবেলায় সৌর বিদ্যুৎ ব্যবহার নিঃসন্দেহে এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। এজন্য প্রয়োজনীয় সোলার প্যানেল আমাদের দেশেই উৎপাদন সম্ভব। রাবিসহ অন্য কয়েকটি সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিমধ্যেই সমৃদ্ধ গবেষণাগার গড়ে উঠেছে যেখানে সুপ্রশিক্ষিত গবেষকরা কাজ করছেন।

প্রসঙ্গক্রমে উপাচার্য উল্লেখ করেন যে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের দুটি প্রশাসন ভবন ও উপাচার্য ভবনসহ অন্য কয়েকটি ক্ষেত্রে সোলার প্যানেলের মাধ্যমে কিছু উৎপাদিত বিদ্যুৎ ব্যবহারও করা হচ্ছে।