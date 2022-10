বুবলীর রহস্যজনক পোস্টে ফের উত্তাল নেট দুনিয়া!

ঢালিপাড়ার রোমান্টিক জুটি শকিব-বুবলী। তাদের কেমিস্ট্রি বরাবরই নজরকাড়া। ব্যক্তিজীবনেও আলোচনার কেন্দ্রে তারা। সম্প্রতি নানান জল্পনা-কল্পনার অবসান ঘটিয়ে ছেলে শেহজাদ খান বীরকে প্রকাশ্যে আনেন তারা উভয়ই।

এ বিষয়ে গণমাধ্যমে কথাও বলেছেন তারা। সম্প্রতি শুটিং নিয়ে ব্যস্ততা বাড়লেও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে সরব রয়েছেন বুবলী। নানান সময়ে ছেলে বীরকে নিয়ে তিনি পোস্ট করে থাকেন। তবে হঠাৎ করে বৃহস্পতিবার (২০ অক্টোবর) দেওয়া পোস্ট কিসের ইঙ্গিত দিলেন বুবলী? এমন প্রশ্নেই এখন নেট দুনিয়া উত্তাল।

বুবলী তার দেওয়া পোস্টে লেখেন, ‘আপা, আপনি একাধারে লেখিকা, পরিচালক, নাট্যকার, অভিনেত্রী এবং সাংবাদিকসহ নানান গুণে গুণান্বিত। আপনি অনেক সিনিয়র একজন ব্যক্তিত্ব আমাদের এই মিডিয়া ইন্ডাস্ট্রিতে এবং আপনার দ্বায়বদ্ধতা অনেক। আপনাকে আমি সম্মান করি কিন্তু যখন কোনো পার্টিকুলার বিষয়, যেটা একান্তই কারও ব্যক্তিগত,

সে বিষয়ে পুরোটা না জেনে কোথাও বিচারকের মতো কোনো বিচারমূলক কমেন্ট করেন, তখন আপনার কথার ভঙ্গিমা, শব্দের প্রয়োগ এবং একদিকে পক্ষপাতিত্বমূলক কমেন্টটা শুনলে বুঝতে আর বাকি থাকে না আপনি সেই বিষয়ে বা যাকে নিয়ে বলছেন সে ব্যক্তিকে প্রপারলি না জেনেই কমেন্ট করছেন।’

বুবলী আরও লিখেছেন, ‘আপনার এ রকম আক্রমণাত্মক মনোভাব পোষণ করা কমেন্ট টা দেখে অবাক হয়েছি যে আমরা যাদের অভিভাবক ভাবছি তারা তাদের সকল সন্তানদের এক চোখে দেখেন না। দুঃখজনক।’

That’s how we are learning from the seniors.

প্রসঙ্গত, বর্তমানে বেঙ্গল মাল্টিমিডিয়া লিমিটেডের ব্যানারে ‘লিডার, আমিই বাংলাদেশ’ সিনেমার শুটিং শেষ করেছেন এই তারকা জুটি। এ ছাড়া আরও নতুন সিনেমার ঘোষণা দিয়েছেন শাকিব খান। অন্যদিকে বুবলীও ব্যস্ত নতুন নতুন সিনেমার শিডিউল নিয়ে।