ভোলাহাটে আদাতলা মৌচাক সংঘ আয়োজিত ফুটসাল প্রাইজমানী ফুটবল টুর্ণামেন্ট ২০২৫ ফাইনাল খেলা অনুষ্ঠিত

By A.S. Sumon
এম.এস.আই শরীফ, ভোলাহাট(চাঁপাইনবাবগঞ্জ) প্রতিনিধি: চাঁপাইনবাবগঞ্জের ভোলাহাটে আদাতলা মৌচাক সংঘের আয়োজিত ফুটসাল প্রাইজমানী ফুটবল টুর্নামেন্ট’২৫ এর ফাইনাল খেলা শনিবার (৪ অক্টোবর ২০২৫) আদাতলা উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে বেলা সাড়ে ৪টায় অনুষ্ঠিত হয়।
ফাইনাল খেলায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, চাঁপাইনবাবগঞ্জ-২ (নাচোল, গোমস্তাপুর ও ভোলাহাট) ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে মনোনয়ন প্রত্যাশী ও বিএনপির কেন্দ্রীয় কমিটির শিল্প ও বাণিজ্য বিষয়ক সহ:সম্পাদক আলহাজ্ব মোঃ আমিনুল ইসলাম আমিন। বিশেষ অতিথি ছিলেন, সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান ও উপজেলা বিএনপির সহসভাপতি সহ:অধ্যাপক মোঃ আনোয়ারুল ইসলাম  আনোয়ার।
অন্যান্যের মধ্যে খেলা উপভোগ করেন, ভোলাহাট উপজেলার কৃতি সন্তান ও ঢাকা চীফ জুডিশিয়্যাল ম্যাজিষ্ট্রেট মাহবুব আলম, উপজেলা বিএনপির সিনিয়র সহসভাপতি মোঃ মাহাতাব উদ্দিন, সাবেক উপজেলা মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান রেশমাতুল আরস রেখা, নাচোল পৌরসভা সাবেক সভাপতি মোঃ মোসাদ্দেকুর রহমান।
আদাতলা মৌচাক তরুণ সংঘের সভাপতি ও ঝাউবোনা দাখিল মাদ্রাসার সুপারিন্টেন্ডেন্ট মোঃ রফিকুল ইসলামের সভাপতিত্বে উপস্থিত ছিলেন, বিএনপি নেতা ঠিকাদার মোঃ আলাউদ্দিন, এমপির ব্যক্তিগত সহকারী ও ভোলাহাট প্রেসক্লাবের সভাপতি কায়সার আহমেদ, ছাত্রনেতা আরাফাত রহমান সানী।
সাংবাদিক ডাঃ সেলিমরেজা মুক্তা ও প্রতিবন্ধী ভাস্বকার রবিউল ইসলাম পলাশ খেলার ধারা বিবরণীতে ফাইনাল খেলাটিতে দু’টি দল অংশগ্রহণ করেন।ভোলাহাট উপজেলার মধ্যখড়কপুর আদর্শ তরুণ দল বনাম শিবগঞ্জ উপজেলার সোনামসজিদ ফুটবল দল। দু’দলের টানটান উত্তেজনার খেলায় হাজারও জনতা পরন্ত বিকেলের বৃষ্টিভেজা মাঠের দর্শকশ্রোতা শান্তশিষ্টভাবে এ খেলা উপভোগ করেন।
আনন্দঘন মুহূর্তের খেলার শেষ পর্যন্ত দু’টি দলের মধ্যে মধ্যখড়কপুর আদর্শ তরুণ দল ০২-০১ গোলে সোনামসজিদ ফুটবল দলকে পরাজিত করে। খেলায় ম্যান অফ দ্যা ম্যাচ বিজয়ী দলের হাবিবুর রহমান(১০) নির্বাচিত হয়।
ফাইনাল খেলার প্রধান ও বিশেষ অতিথিগণ বিজয়ী ও রানার্সআপ দলের মাঝে পুরস্কার তুলে দেন।
