মহাদেবপুরে সুদের টাকার দাবীতে মারধর করে মিথ্যা মামলা দিয়ে ফাঁসানোর অভিযোগ

মহাদেবপুরে সুদের টাকার দাবীতে মারধর করে মিথ্যা মামলা দিয়ে ফাঁসানোর অভিযোগ
মহাদেবপুর (নওগাঁ) প্রতিনিধি: নওগাঁর মহাদেবপুরে সুদের টাকার দাবীতে মারধর ও মিথ্যা মামলা দিয়ে ফাঁসানোর অভিযোগ উঠেছে এক সুদ কারবারির বিরুদ্ধে। এ মিথ্যা মামলা প্রত্যাহারের দাবীতে সংবাদ সম্মেলন করেছেন ভুক্তভোগী পরিবারের সদস্যরা। গতকাল শনিবার দুপুরে মহাদেবপুর উপজেলা সদরের একটি রেষ্টুরেন্টে এ সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন ভুক্তভোগী পরিবারের সদস্য সোহরাব হোসেনের স্ত্রী হাফিজা বেগম। এ সময় তার সাথে ছিলেন, ভুক্তভোগী আফজাল হোসেনের স্ত্রী, শরিফুল ও রফিকুল এর মা শহিদা বেগম ও রফিকুলের স্ত্রী জেসমিন আরা। লিখিত বক্তব্যে তিনি বলেন, তার স্বামীর বড় ভাই শরিফুল ইসলাম প্রায় তিন বছর আগে বিপদে পড়ে এলাকার চিহ্নিত সুদা কারবারী চকচকি গ্রামের মৃত আবুল কাশেমের ছেলে আব্দুর রাকিব প্রামাণিকের কাছ থেকে ১০ হাজার টাকা সুদে ধার নেন এবং এর কিছুদিন পর সুদসহ সমুদয় টাকা পরিশোধ করে দেন। কিন্তু গত ২০ আগষ্ট সুদা কারবারি রাকিব সুদের আরো টাকা দাবী করে শরিফুল ইসলামকে আটকিয়ে মারধর করে এবং নানা প্রকার হুমকি দেয়। এ ঘটনায় ২১ অগষ্ট থানায় লিখিত অভিযোগ শরিফুল ইসলামের ভাই রফিকুল ইসলাম। এ মারধরের ঘটনা থেকে নিজেকে রক্ষা করতে রাকিব হোসেন গত কয়েক দিন আগে উপজেলার চকচকি গ্রামের আফজাল হোসেনের ছেলে শরিফুল ইসলাম, তার ভাই সমাসপুর গ্রামের রফিকুল ইসলাম, বাবা আফজাল হোসেন, চকচকি গ্রামের লুৎফর রহমানের ছেলে সোহরাব হোসেনের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা দায়ের করে পুলিশ দিয়ে হয়রানি করছে বলে সংবাদ সম্মেলনে অভিযোগ করা হয়। সংবাদ সম্মেলনে এ মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার ও শরিফুল ইসলামকে মারধরের জন্য রাকিব হোসেনের বিচার দাবী করেন ভুক্তভোগী পরিবারের সদস্যরা।