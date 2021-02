মোহনপুরে করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে গণ সচেতনতা মূলক প্রচারঅভিযান

মোহনপুর প্রতিনিধি: দি হাঙ্গার প্রজেক্ট বাংলাদেশ আয়োজনে সুইজ এজেন্সি ফর ডেভোলোপমেন্ট এন্ড কোঅপারেশন Lead by The Hunger project Bangladesh. Supported by Swiss Agency For Development and Cooperation. SDC সহযোগিতায় ।

মোহনপুর উপজেলার জাহানাবাদ ইউনিয়ন দিন ব্যাপি করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে ভ্যান র‌্যালী করা হয়, মাস্ক পরার গুরুত্ব, শারীরিক দুরত্ব বজায় রেখে চলা ও ৪০ বছরের উপরে বয়স যাদের তাদেরকে নিবন্ধন করে করোনা,ভ্যাকসিন নেওয়ার জন্য বলা হয়।

প্রচারঅভিযান জাহানাবাদ ইউনিয়ন পরিষদ থেকে শুরু করে ইউনিয়নের প্রতিটি গ্রামে যাই,দিন ব্যাপি প্রচার অভিযানে,লিফলেট, বিতরন, পোষ্টারিং ও মাইকে সচেতন মূলক গান পরিবেশন করা হয়। প্রচার অভিযান উদ্ধোধন করেন চেয়ারম্যান মোঃ এমাজ উদ্দিন খান।

এসময় উপস্থিত ছিলেন সংরক্ষিত ইউপি সদস শাহিন আরা বিবি ও ইউপি সদস্যবৃন্দ,মোঃ মিজানুর রহমান আঞ্চলিক

সমন্বয়কারী। ইয়ুথ শিমুল বিশ্বাস, ফারুক হোসেন,মামুনুর রশিদ,এবং ইউনিয়ন সমন্বয়কারী মোঃ জুয়েল রানা।