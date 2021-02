মোহনপুরে করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে গণ সচেতনতা মূলক প্রচারঅভিযান

মোহনপুর প্রতিনিধি: দি হাঙ্গার প্রজেক্ট বাংলাদেশ আয়োজনে সুইজ এজেন্সি ফর ডেভোলোপমেন্ট এন্ড কোঅপারেশন Lead by The Hunger project Bangladesh. Supported by Swiss Agency For Development and Cooperation. SDC সহযোগিতায় । মোহনপুর উপজেলার বাকশিমইল ইউনিয়ন দিন ব্যাপি করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে ভ্যান রালি করা হয়, মাস্ক পরার গুরুত্ব, শারীরিক দুরত্ব বজায় রেখে চলা,ও ৪০ বছরের উপরে বয়স যাদের তাদেরকে নিবন্ধন করে করোনা,ভ্যাকসিন নেওয়ার জন্য বলা হয়।

প্রচারঅভিযান পরিজুনপাড়া থেকে শুরু করে বাকশিমইল ইউনিয়নের প্রতিটি গ্রামে যাই,দিন ব্যাপি প্রচার অভিযানে,লিফলেট,বিতরন,পোষ্টারিং, ও মাইকে সচেতন মূলক গান পরিবেশন করা হয়।

প্রচার অভিযান উদ্ধোধন করেন প্যানেল চেয়ারম্যান আনিসুর রহমান। এসময় উপস্থিত ছিলেন সংরক্ষিত ইউপি সদস আনজুয়ারা বিবি রিনা বিবি, ইয়ুথ মোস্তাফিজুুর রহমান, সেলিম পারভেজ, নাইম শেখ মামুনুর রশিদ,এবং ইউনিয়ন সমন্বয়কারী মোঃ জুয়েল রানা।