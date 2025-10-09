যমুনা নদীর ভাঙনে তারেক রহমানের হাতে লাগানো ঐতিহাসিক বটগাছ বিলীন, ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা পরিদর্শনে- বিএনপি’র কেন্দ্রীয় নেতা হারেজ
বগুড়া প্রতিনিধি: বগুড়ার ধুনট উপজেলার ভাণ্ডারবাড়ি ইউনিয়নের শহরাবাড়ী ঘাট এলাকায় যমুনা নদীর তীব্র ভাঙনে জনজীবন বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। প্রতিদিনই নদীগর্ভে বিলীন হচ্ছে ঘরবাড়ি, দোকানপাট ও আবাদি জমি। এবার এই ভাঙনের শিকার হয়েছে এক ঐতিহাসিক নিদর্শন – বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের রোপণ করা বটগাছটি।
বৃহস্পতিবার (৯ অক্টোবর) বিকেলে ভাঙনের খবর পেয়ে তাৎক্ষণিকভাবে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বগুড়া-৫ (শেরপুর-ধুনট) আসনে বিএনপির মনোনয়নপ্রত্যাশী, বিএনপি কেন্দীয় কমিটির সদস্য ও বগুড়া জেলা বিএনপির উপদেষ্টা কে মাহবুবার রহমান হারেজ।
পরিদর্শনকালে তার সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন ধুনট উপজেলা বিএনপির স্থানীয় নেতৃবৃন্দ। এসময় হারেজ বলেন বিগত ফ্যাসিট হাসিনা সরকারের আমলে ১৭ বছরে উন্নয়নের নামে লুটপাটের কারণে বাধ রক্ষায় কোনো কার্যকরী পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি যার ফলে এই দুর্ঘটনায়।
স্থানীয়দের অভিযোগ গত কয়েকদিনে শহরাবাড়ী ঘাট এলাকা থেকে বহু পরিবার বাধ্য হয়ে তাদের ঘরবাড়ি সরিয়ে নিচ্ছে। ইতোমধ্যে অনেকের বসতভিটা নদীগর্ভে হারিয়ে গেছে। পুরো এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে। আশ্রয়ের খোঁজে দিশেহারা মানুষ ছুটছেন এদিক-সেদিক।
একজন স্থানীয় বাসিন্দা কান্নাজড়িত কণ্ঠে বলেন, “আমাদের চোখের সামনে সবকিছু হারিয়ে যাচ্ছে। আমরা কিছুই করতে পারছি না। আল্লাহ আমাদের সহায় হোন।”
নদীভাঙনের এই ভয়াবহ পরিস্থিতিতে দ্রুত কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য পানি উন্নয়ন বোর্ডের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে কথা বলেন এবং সরকারের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের জরুরি হস্তক্ষেপে স্থানীয় জনগণের সমস্যা সমাধানের আশ্বস্ত করেন।