যানজট নিরসনে দূরপাল্লার বাস স্থানান্তরে নওদাপাড়া টার্মিনাল পরিদর্শন করলেন পুলিশ কমিশনার
স্টাফ রিপোর্টার: রাজশাহী মহানগরীর যানজট নিরসন ও জনসাধারণের ভোগান্তি কমাতে দূরপাল্লার বাসগুলোকে নওদাপাড়া নতুন বাস টার্মিনালে স্থানান্তরের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এই উদ্যোগের অংশ হিসেবে বৃহস্পতিবার (৯ অক্টোবর ২০২৫) সকাল সাড়ে ১১টায় রাজশাহী মেট্রোপলিটন পুলিশের পুলিশ কমিশনার মোহাম্মদ আবু সুফিয়ান নওদাপাড়া বাস টার্মিনাল পরিদর্শন করেন।
পরিদর্শনকালে উপস্থিত ছিলেন রাজশাহী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (আরডিএ) চেয়ারম্যান এস. এম. তুহিনুর আলম, আরএমপি’র অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার (ক্রাইম) নাজমুল হাসান, পিপিএম, উপ-পুলিশ কমিশনার (ট্রাফিক) মো. নূর আলম সিদ্দিকী, রাজশাহী সড়ক পরিবহন গ্রুপের সাধারণ সম্পাদক নুরুল ইসলাম হেলাল এবং রাজশাহী মোটর শ্রমিক ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক মো. রফিকুল ইসলাম পাখিসহ পরিবহন খাতের অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।
পরিদর্শন শেষে পুলিশ কমিশনার গণমাধ্যমকর্মীদের বলেন, রাজশাহীতে প্রতিদিন শত শত দূরপাল্লার বাস শহরে প্রবেশ করে। এতে নগরীর প্রধান সড়কগুলোতে যানজট সৃষ্টি হয়, যাত্রী ও সাধারণ মানুষ ভোগান্তিতে পড়েন। চেষ্টা করা হচ্ছে যেন নওদাপাড়া টার্মিনালে দুর পাল্লার বাসের যাত্রীগণ উঠানামা করেন। তিনি বলেন,“পরিবহন মালিকদের সুবিধা দিতে আরডিএ বিভিন্ন অবকাঠামোগত কাজ করছে। দূরপাল্লার বাস কাউন্টার শহরের যেকোনো জায়গায় থাকতে পারে তবে যাত্রী উঠানামা করবেন নওদাপাড়া বাস টার্মিনাল থেকে।এ নিয়ে পরিবহন মালিক সমিতির নেতাদের সঙ্গে বৈঠক করা হয়েছে । নগরীর যানজট নিরসনে সবার সহযোগিতা প্রয়োজন।
এসময় আরডিএ চেয়ারম্যান জানান, নওদাপাড়া বাস টার্মিনালকে আধুনিক ও যাত্রীবান্ধব রূপ দিতে বিভিন্ন উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে, যা দ্রুত বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কাজ চলছে।