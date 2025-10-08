রাজশাহীতে টাইফয়েডের টিকাদান ক্যাম্পিং উপলক্ষে সংবাদ সম্মেলন

রাজশাহীতে টাইফয়েডের টিকাদান ক্যাম্পিং উপলক্ষে সংবাদ সম্মেলন
স্টাফ রিপোর্টারঃ রাজশাহীতে টাইফয়েডের ভ্যাকসিন টিকাদান ক্যাম্পিং উপলক্ষে সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। বুধবার সকালে রাজশাহী সিভিল সার্জন কার্যালয়ের সম্মেলন কক্ষে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন।
সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়, রাজশাহী জেলার ২ হাজার ৬০৯ টি স্কুলের মোট ৫ লক্ষ ৬৪ হাজার ১২৩ জন শিক্ষার্থীকে এই টিকা প্রদান করা হবে। আগমী ১২ অক্টোবর থেকে এই কার্যক্রম শুরু হবে।
এ সময় রাজশাহী সিভিল সার্জন ডাঃ এসআইএম রাজিউল করিম, ডেপুটি সিভিল সার্জন ডাঃ মোসাঃ মাহবুবা খাতুন, সার্ভিলেন্স মেডিক্যাল অফিসার ডাঃ আঃ মতিন, জেলা ইপিআই সুপারেনডেন্ট মোসাঃ কুস্তরী বেগম সহ অনেকে উপস্থিত ছিলেন।