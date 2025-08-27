রাজশাহীর পদ্মা নদীর মধ্যচরে বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের মাঝে সহায়তা বিতরণ

রাজশাহীর পদ্মা নদীর মধ্যচরে বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের মাঝে সহায়তা বিতরণ
স্টাফ রির্পোটারঃ “রাজশাহী জেলায় পবা উপজেলায় পদ্মা নদীর মধ্যচরে বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত ২০০ পরিবারের মাঝে জরুরি মানবিক সহায়তা বিতরণ করা হয়েছে”। বুধবার সকালে রাজশাহীর পবা উপজেলার চরখিদিরপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে স্টার্ট ফান্ড বাংলাদেশের সহায়তায় কারিতাস বাংলাদেশ, রাজশাহী অঞ্চল এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করে।
অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন হরিয়ান ইউপি চেয়ারম্যান মোঃ সাবের আলী এবং হরিপুর ইউনিয়ন চেয়ারম্যান মোঃ মুসফিকুর রহমাস রাসেল। অনুষ্ঠানে পবা উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা প্রকৌশলী মোঃ আবু বাশির এবং কারিতাস বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট এবং বর্তমান জেনারেল বডির সদস্য পরম শ্রদ্ধেয় বিশপ জের্ভাস রোজারিও, রাজশাহী ধর্মপ্রদেশের ভিকার জেনারেল ফাদার ফাবিয়ান মার্ডী, আঞ্চলিক পরিচালক ডঃ আরোক টপ্য, বিভিন্ন এনজিও প্রতিনিধি ও স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।
ভারী বৃষ্টিপাত ও উজান থেকে নেমে আসা উপনদীর প্রবাহে পদ্মা নদীর পানি বৃদ্ধি পেয়েছে, যার ফলে রাজশাহী ও চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলায় বন্যা পরিস্থিতির অবনতি ঘটেছে। রাজশাহী ও চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার পাঁচটি উপজেলায় ৫৪ হাজার ৬০০ এরও বেশি মানুষ (প্রায় ১৩ হাজার পরিবার গুরুতরভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। প্রায় ৭০০ হেক্টর কৃষিজমি সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস হয়েছে। ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলো বাড়িঘর ও সম্পদ হারিয়ে স্থানান্তরের মুখোমুখি হতে হচ্ছে এবং গবাদিপশু রক্ষায় তারা মারাত্মক দুর্ভোগে পড়েছে।
স্টার্ট ফান্ড বাংলাদেশ-এর সহায়তায় কারিতাস বাংলাদেশ, রাজশাহী অঞ্চল ২৭ আগস্ট ২০২৫ খ্রি: তারিখে রাজশাহী জেলায় পবা উপজেলায় বন্যায় ক্ষতিগ্রস্তদের ২০০ পরিবারের মধ্যে জরুরি মানবিক সহায়তা বিতরণ করে। বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত প্রতিটি পরিবারকে ৬,০০০ টাকা নগদ অর্থ, জরুরি হাইজিন কিটে এবং জরুরি সুরক্ষা এনএফআই (নন ফুড আইটেম) সহায়তা প্রদান করা হয়। হাইজিন কিটে ছিল: ঢাকনাসহ প্লাস্টিকের বালতি (২০ লটার) ১টি, গোসলের সাবান (১৫০ গ্রাম) ৪ টি, গুড়া সাবান (কাপড় কাঁচার) (০০ গ্রাম),২ প্যাকেট, স্যানিটারি ন্যাপকিন ১ প্যাকেট, প্লাস্টিক মগ (১.৫ লিটার) ১টি, এবং ওআরএস
(এসএমসি) ১০ টি ।
পরবর্তীতে উক্ত ২০০ পরিবার থেকে মোবাইলে জরিপের মাধ্যমে ৮০ পরিবারকে জরুরি শেল্টার এনএফআই (নন ফুড আইটেম) সহায়তা হিসেবে দেওয়া হবে। জরুরি শেল্টার এনএফআই- এ থাকবে- টারপলিন (সাইজ ৪মি ৬ মি; ওজন: ১৭০ গ্রাম প্রতি বর্গমিটার) এবং দড়ি (নাইলন পলিআমাইড দড়ি, ব্যাস ৬ মি মি, দৈর্ঘ্য ৩০ মিটার (প্রতি বান্ডিলে); (মোট ২ বান্ডিল)।
কারিতাস বাংলাদেশ এ ধরনে জরুরি সহায়তার মাধ্যমে দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের পাশে থেকে পুনর্বাসন ও পুনর্গঠনের কাজে অগ্রণী ভূমিকা রেখে চলেছে।