রাজশাহী’র বাঘা সীমান্তে ১৫৬ কেজি ওজনের দূর্লভ কষ্টি পাথরের মূর্তি আটক
স্টাফ রিপোর্টার: মঙ্গলবার (০৭ অক্টোবর ২০২৫) রাজশাহী’র বাঘা সীমান্তে ১৫৬ কেজি ওজনের ০১টি দূর্লভ কষ্টি পাথরের মূর্তি আটক করা হয়।
রাজশাহী ১ বিজিবি’র অধিনায়ক জানান, ভারপ্রাপ্ত এ্যাডজুটেন্ট সহকারী পরিচালক মোঃ সোহাগ মিলন এর নেতৃত্বে রাজশাহী ব্যাটালিয়ন (১ বিজিবি) হতে ০৮ সদস্যের একটি বিশেষ টহল দল সীমান্ত শূন্য রেখা হতে আনুমানিক ০৮ কিলোমিটার বাংলাদেশের অভ্যন্তরে রাজশাহী জেলার বাঘা থানাধীন পাকুরিয়া নামক এলাকায় বিশেষ অভিযান পরিচালনা করলে আনুমানিক রাত ৯টার দিকে ১৫৬ কেজি ওজনের ০১টি দূর্লভ কষ্টি পাথরের মূর্তি আটক করতে সক্ষম হয়। আটককৃত মূর্তির আনুমানিক সিজার মূল্য ১,৫৬,০০,০০০/- (এক কোটি ছাপ্পান্ন লক্ষ) টাকা।