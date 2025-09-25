নির্বাচিত খবররাজশাহীসারাদেশ

রাজশাহীর বানেশ্বর ট্রাফিক পুলিশের উদারতা

By A.S. Sumon
জয়নাল আবেদিন জয়, বিশেষ প্রতিনিধি: রাজশাহী জেলা পুঠিয়া উপজেলার বানেশ্বর ট্রাফিক মোড়ে সিএনজিতে ভুল বসত: এক যাত্রী একটি ভ্যানিটি ব্যাগ ফেলে চলে যায় বুধবার আনুমানিক দুপুর ১:৩০ মিনিটের দিকে। ফেলে যাওয়া ভ্যানিটি ব্যাগটিতে নগদ অর্থ ও মোবাইল ফোন উদ্ধার করে প্রকৃত মালিকের কাছে ফিরিয়ে দিয়ে মানবতার দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন বানেশ্বর ট্রাফিক পুলিশে কর্মরত সার্জেন্ট সাইদুর রহমান টিপু।ব্যাগটিতে ৭১০০০ হাজার টাকা দুটো মোবাইল ফোন আইডি কার্ড সহ প্রয়োজনীয় কাগজ পত্র ছিল।

(২৪ সেপ্টেম্বর)বানেশ্বর ট্রাফিক পুলিশের সার্জেন্ট সাইদুর রহমান টিপু সহ তার সঙ্গীয় ফোর্স নিয়ে ডিউটিরত অবস্থায় সিএনজিতে ভুল বসত:ফেলে যাওয়া ভ্যানিটি ব্যাগটি ঐ সিএনজিতে আসা অজ্ঞাত এক মহিলা পুলিশের কাছে জমা দেন।সার্জেন্ট সাইদুর রহমান টিপু ব্যাগটি হাতে পাবার পরে ব্যাগের প্রকৃত মালিক শনাক্ত করার চেষ্টা চালায়তে থাকে।ভ্যানিটি ব্যাগটি খুলে ভিতরে দেখে নগদ ৭১০০০ হাজার টাকা দুইটি মোবাইল ফোন ও ব্যাগে প্রকৃত মালিকের ভোটার আইডি কার্ড,আইডি কার্ড পাওয়ার পরে প্রকৃত মালিক শনাক্ত করতে সহজ হয় পুলিশের।হারানো ভ্যানিটি ব্যাগের মালিক মোছাঃ রিনা পারভীন(২১)স্বামী মোঃইসমাইল হোসেন নামাজগ্রাম,পুঠিয়া রাজশাহী তাদের সকলের উপস্থিতিতে বানেশ্বর ট্রাফিক অফিসে সন্ধ্যা ৭ টা ৩০ মিনিটের দিকে ভ্যানিটি ব্যাগ নগদ অর্থ মোবাইল ফোন সহ প্রয়োজনীয় কাগজ পত্র প্রকৃত মালিক এর হাতে তুলে দেন। এতে ভুক্তভোগী কর্তব্যরত পুলিশ সদস্যদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

এসময় উপস্থিত ছিলেন বানেশ্বর ট্রাফিক পুলিশ সার্জেন্ট মোঃ আজাদুল ইসলাম আজাদ টিএসআই মোঃ রাসেল পুলিশ সদস্য আরিফ দেওয়ান আল আমিন সহ আরো অনেকে।

