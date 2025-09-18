রাজশাহীর বুকে লুকানো অতীত: ধ্বংস হতে বসা তামলি রাজার রাজবাড়ি

রাজশাহীর বুকে লুকানো অতীত: ধ্বংস হতে বসা তামলি রাজার রাজবাড়ি
বিডিসংবাদ24.কম অনলাইন ডেস্ক: রাজশাহী শুধু শিক্ষা ও সংস্কৃতির শহর নয়, এটি এক সময় ছিল রাজা-জমিদারদের ঐতিহ্যবাহী আবাসস্থল। সেই ঐতিহ্যেরই নীরব সাক্ষী তামলি রাজার বাড়ি, যা রাজশাহী শহর থেকে মাত্র ১৯ কিলোমিটার দূরে, পবা উপজেলার বড়গাছি গ্রামে অবস্থিত। প্রায় তিন শতাব্দী আগে নির্মিত এই রাজবাড়িটি আজ ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে কেবল ইতিহাসের কান্না শোনাচ্ছে।
স্থানীয়দের মতে, এক সময় এই বাড়ির কর্তা ছিলেন অত্যাচারী রাজা তামলি। তিনি দীর্ঘদিন এলাকা শাসন করলেও এক রহস্যময় রাতে হঠাৎ করেই পালিয়ে যান। কোথায় গিয়েছিলেন বা কেনই বা চলে যান—তার উত্তর আজও অজানা। তবে রাজার চলে যাওয়া সত্ত্বেও বহু বছর ধরে তার রাজবাড়ি দাঁড়িয়ে ছিল স্বগৌরবে, যেন অতীতের মহিমার গল্প শোনাতো।
ধারণা করা হয়, জমিদারি বংশটি প্রায় ৩০০ বছরের পুরোনো। একসময় রাজবাড়িটি বিশাল এলাকা জুড়ে বিস্তৃত ছিল। কিন্তু দুঃখজনকভাবে প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর বা প্রশাসনের কোনো উদ্যোগ না থাকায় আজ রাজবাড়িটি ধ্বংসের মুখে। স্থানীয় একটি পরিবার পুরো সম্পদ দখল করে ব্যবহার করছে। বাড়ির ইট ভেঙে বিক্রি করা হচ্ছে, আশেপাশের জমিতে ধান চাষ চলছে। ফলস্বরূপ রাজশাহীর এই অমূল্য ঐতিহ্য আজ প্রায় বিলুপ্তির পথে।
রাজশাহীর বহু ঐতিহাসিক নিদর্শনের মতোই তামলি রাজার বাড়িও আজ অবহেলায় ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। এখনই যদি প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া না হয়, অচিরেই হারিয়ে যাবে ৩০০ বছরের পুরোনো এই রাজবাড়ি—আর তখন হয়তো আমরা কেবল ছবিতে বা গল্পে খুঁজে ফিরব আমাদের ইতিহাস।
