রাজশাহী জেলা জামায়াতের উদ্যোগে মানবসম্পদ বিভাগের তত্ত্বাবধানে দিনব্যাপী কর্মশালা
এ.এস. সুমন, স্টাফ রিপোর্টার: শনিবার রাজশাহী পুঠিয়া উপজেলার বানেশ্বরে জেলা জামায়াতের উদ্যোগে মানবসম্পদ বিভাগের তত্ত্বাবধানে মাঠ পর্যায়ে প্রশিক্ষিত সমাজকর্মী তৈরির লক্ষ্যে সারাদিনব্যাপী কর্মশালা (তৃতীয় পর্ব) অনুষ্ঠিত হয়।
অনুষ্ঠনটি জামায়াতের নিজ কার্যালযয়ে সকাল ৯ টায় শুরু হয়ে রাজশাহী জেলা মানবসম্পদ বিভাগের সেক্রেটারি অধ্যাপক কামারুজ্জামান এর সভাপতিত্বে বিকেল ৪টায় শেষ হয়। উক্ত কর্মশালয় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রফেসর ড. আখতার হোসেন মজুমদার, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাজশাহী জেলা জামায়াতের সেক্রেটারি জনাব গোলাম মুর্তজা, জেলা অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারী ও রাজশাহী-৫ (পুঠিয়া-দুর্গাপুর) আসনে জামায়াত মনোনীত সংসদ সদস্য পদপ্রার্থী জনাব মুহাম্মদ নুরুজ্জামান লিটন।
উক্ত কর্মশালায় বিশেষ অতিথির বক্তব্যে জনাব নুরুজ্জামান লিটন বলেন “প্রতিটি জামায়াতকর্মী হবে সমাজকর্মী” এই স্লোগানটাকে বাস্তবে রূপ দিতে হলে আমাদের বেশি বেশি সামাজিক কাজ করতে হবে। সামাজিক কাজ করার মাধ্যমে সুখে- দুঃখে মানুষের পাশে থাকতে হবে, তবেই একটি কল্যাণকর রাষ্ট্র ও সমাজ গঠনে সাধারণ মানুষকে আমরা পাশে পাবো ইনশাআল্লাহ।
উক্ত কর্মশালায় দুর্গাপুর, পুঠিয়া, বাঘা, চারঘাট উপজেলার মাঠ পর্যায়ে প্রশিক্ষিত সমাজকর্মীগণ অংশগ্রহণ করেন।