রাজশাহী পুঠিয়া উপজেলার বানেশ্বরে মন্দির পরিদর্শন করেন রাজশাহী জেলা ডিআইজি

By A.S. Sumon
জয়নাল আবেদিন জয়. বিশেষ প্রতিনিধি: সনাতন ধর্ম অবলম্বীদের প্রধান ধর্মীয় উৎসব শারদীয় দুর্গাপূজা উপলক্ষে রাজশাহী জেলা পুঠিয়া উপজেলার বানেশ্বরে মন্দির পরিদর্শন করেন রাজশাহী জেলার ডিআইজি জনাব মোহাম্মদ শাহজাহান ও পুলিশ সুপার জনাব ফারজানা ইসলাম ।
২৭ সেপ্টেম্বর শনিবার ১১.৩০ মিনিটে বানেশ্বর দুর্গা মাতার মন্দির পূজা মন্ডপ পরিদর্শন ও সনাতন ধর্ম অবলম্বীদের সাথে কুশল বিনিময় শেষে ডিআইজি জনাব মোহাম্মদ শাহজাহান বলেন ,আসুন আমরা সকলে মিলে সনাতন ধর্মাবলম্বীদের সর্বজনীন দুর্গোৎসব ১৪৩২ এর পাশে দাঁড়াই এবং একে অপরের সহযোগিতা করি,ধর্ম যার যার উৎসব সবার কোন প্রকার বিশৃঙ্খলা প্রশাসন করতে দিবে না,তিনি সবাইকে সতর্ক থাকার জন্য আহ্বান জানান,যেন তারা সুস্থ ও সুন্দরভাবে সর্বজনীন দুর্গোৎসব সমাপ্তি করতে পারেন।
উক্ত সর্বজনীন দুর্গোৎসব পূজা মন্ডপ পরিদর্শনের সময় উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার পুঠিয়া সার্কেল জনাব কুদরত ই খুদা শুভ অতিরিক্ত পুলিশ সুপার ক্রাইম এন্ড অপারেশন মোঃ শরিফুল ইসলাম পুঠিয়া থানার অফিসার ইনচার্জ কবির হোসেন পবা হাওয়াইয়ে থানার অফিসার ইনচার্জ মোঃ মোজাম্মেল হক কাজী বানেশ্বর ট্রাফিক সার্জেন্ট সাইদুর রহমান টিপু বানেশ্বর বাজার দুর্গা মাতা মন্দির পূজা মন্ডপের পূজা উদযাপন কমিটির সভাপতি গৌতম কুমার পাল সাধারণ সম্পাদক নরেশ শর্মা  সহ আরো অনেকে।
