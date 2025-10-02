রংপুরসারাদেশ

রৌমারীর জাকের পার্টির জনসভায় মানুষের ঢল

রৌমারী (কুড়িগ্রাম) প্রতিনিধি: কুড়িগ্রামের রৌমারীতে জাকের পার্টি যুব ফ্রুন্ট এর জনসভায় মানুষের ঢল নেমেছে। বৃহস্পতিবার (২ অক্টোবর) বেলা ২ টার দিকে উপজেলার রৌমারী সিজি জামান সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে এই জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। এ জনসভায় সভাপতিত্ব করেন উপজেরা জাকের পার্টির সভাপতি মো. নুরুজ্জামান সরদার।
দুপুর ১২ টায় উপজেলার ছয়টি ইউনিয়ন থেকে উপজেলা জাকের পার্টি ও যুব ফ্রুন্ট এর সকল অঙ্গ-সংগঠনের নেতাকর্মী ও নারী সহ বিভিন্ন স্তরের মানুষ দলে দলে যোগ দেন। যুব ফ্রন্ট ও অঙ্গসংগঠনটির নেতাকর্মীরা রৌমারী থানা চত্বর থেকে একটি র‌্যালি বের হয়ে শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে রৌমারী সিজি জামান সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে জমায়েত হয়। উক্ত জনসভায় বক্তব্য রাখেন, জাকের পার্টি কুড়িগ্রাম জেলা শাখার সভাপতি মো. সাহেব আলী, যুব ফ্রুন্ট কুড়িগ্রাম জেলা শাখার সভাপতি মো. মশিউর রহমান তাজ, ছাত্রফুন্ট কুড়িগ্রাম জেলা শাখার সভাপতি মো. শিমুল মিয়া, মৎস ফ্রন্ট কুড়িগ্রাম জেলা শাখার সভাপতি আতাউর রহমান আতা, যুবফ্রন্ট কেন্দ্রিয় সদস্য ও রৌমারী উপজেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক মো. শাহ আলম প্রমুখ।
প্রসঙ্গত, উপজেলা জাকের পার্টি সহ সকল অঙ্গসংগঠনের নেতাকর্মীরা পর্যায়ক্রমে উপজেলার ছয়টি ইউনিয়নেই জনসভা করে আসছেন। এ জনসভায় স্থানীয় জনতার ব্যাপক সমর্থন পাচ্ছেন বলে বক্তারা বলেন।

