শান্তিপূর্ণ পরিবেশে প্রতিমা বিসর্জন চলছে; প্রতিমা বিসর্জনের ঘাট পরিদর্শনে আরএমপি পুলিশ কমিশনার
স্টাফ রিপোর্টার: বৃহস্পতিবার (২ অক্টোবর ২০২৫) বিকেল ৫টা হতে রাজশাহীর মন্নুজান ঘাট, পুলিশ লাইন্স ঘাট ও আই-বাঁধ ঘাটে শারদীয় দুর্গাপূজার প্রতিমা বিসর্জন হচ্ছে।
এরই ধারাবাহিকতায় সন্ধ্যা ৭টা ৩০ঘটিকায় রাজশাহী মেট্রোপলিটন পুলিশের পুলিশ কমিশনার মোহাম্মদ আবু সুফিয়ান রাজশাহীর মন্নুজান ঘাটে স্ব-শরীরে উপস্থিত থেকে প্রতিমা বিসর্জন কার্যক্রম ও সার্বিক নিরাপত্তা পরিস্থিতি সরেজমিনে পরিদর্শন করেন।
পরিদর্শনকালে গণমাধ্যমকর্মীদের পুলিশ কমিশনার বলেন, শারদীয় দুর্গাপূজা উপলক্ষ্যে প্রতিমা বিসর্জন যাতে সুষ্ঠু, শান্তিপূর্ণ ও নিরাপদভাবে সম্পন্ন হয় সে লক্ষ্যে, সরকারি নির্দেশনার আলোকে রাজশাহী মেট্রোপলিটন পুলিশ প্রয়োজনীয় সকল ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। বিশেষ ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা চালু করা হয়েছে। ইউনিফর্মে, সাদা পোশাক এবং সিআরটি ও ডিবি পুলিশ মাঠে রয়েছে। রাজশাহী মহানগরীতে এখন পর্যন্ত কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি বলে তিনি জানান।
তিনি নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে সন্তোষ প্রকাশ করেন এবং শৃঙ্খলাপূর্ণ ও শান্তিপূর্ণভাবে প্রতিমা বিসর্জন সম্পন্ন করতে সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানান।
এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার (ক্রাইম) নাজমুল হাসান, পিপিএম; উপ-পুলিশ কমিশনার (সদর) অতিরিক্ত ডিআইজি পদে পদোন্নতিপ্রাপ্ত মোহাম্মদ খোরশেদ আলমসহ আরএমপির ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ।
উল্লেখ্য, প্রতিমা বিসর্জন উপলক্ষে নগরীর বিভিন্ন ঘাটে পর্যাপ্ত পুলিশ সদস্য মোতায়েন করা হয়েছে। ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা চালু করা হয়েছে এবং আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সতর্ক অবস্থানে রয়েছে।