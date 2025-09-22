জাতীয়নির্বাচিত খবররাজশাহী

শারদীয় দুর্গাপূজার প্রস্তুতিতে সরগরম তানোর, ৫৮টি মন্দিরে চলছে সাজসজ্জার শেষ মুহূর্তের কাজ

By A.S. Sumon
১৯
হামিদুর রহমান, তানোর (রাজশাহী) প্রতিনিধি: এগিয়ে আসছে বাঙালি হিন্দু সম্প্রদায়ের সর্ববৃহৎ ধর্মীয় উৎসব শারদীয় দুর্গাপূজা। উৎসবের আমেজে ইতোমধ্যেই মুখর হয়ে উঠেছে রাজশাহীর তানোর উপজেলা। শানাই ও ঢাকের মধুর সুরে শুরু হতে যাচ্ছে দেবী দুর্গার আগমনী বার্তা। এ বছর উপজেলার ২টি পৌরসভা ও ৭টি ইউনিয়নের মোট ৫৮টি পূজা মণ্ডপে মহাধুমধামে দুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হবে।
মণ্ডপগুলোতে চলছে প্রতিমা তৈরির শেষ মুহূর্তের কাজ। মাটি শুকিয়ে গেছে, এখন রঙ-তুলির আঁচড়ে প্রতিমাগুলোকে আরো আকর্ষণীয় করে তোলার কাজ চলছে। কয়েক দিনের মধ্যেই পূজা মণ্ডপগুলো রঙিন সাজে সেজে উঠবে।
পুরোহিত দিলিপ কুমার মুখার্জি জানান, আগামী ২৮ সেপ্টেম্বর সকাল ৯টায় মহাষষ্ঠী পূজার মধ্য দিয়ে শুরু হবে এবারের মহা দুর্গোৎসব। এরপর মহাসপ্তমী, মহাঅষ্টমী ও মহানবমীর পর ২ অক্টোবর পালকীতে দেবী দুর্গার গমন (বিজয়া দশমী) অনুষ্ঠিত হবে। দেবী দুর্গার আগমনী বার্তা ঘিরে পূজারী ও ভক্তদের মাঝে বিরাজ করছে উৎসবের আমেজ। পূজা মণ্ডপে প্রতিদিন ভিড় জমাচ্ছেন বিভিন্ন বয়সী মানুষ। প্রতিমা তৈরিতে ব্যস্ত সময় পার করছেন শিল্পীরা। তানোর উপজেলা পূজা উদযাপন পরিষদের সভাপতি স্যাম কুমার ও সাধারণ সম্পাদক মনোরঞ্জন দাস বলেন,
বিগত বছরের মতো এবারও আনন্দঘন পরিবেশে দুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হবে। উপজেলা ও জেলা প্রশাসনের সঙ্গে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রাখা হচ্ছে। প্রতিটি পূজা মণ্ডপে স্থানীয় পর্যবেক্ষণ কমিটি গঠন করা হয়েছে। আশা করছি শান্তিপূর্ণ পরিবেশে দুর্গোৎসব সম্পন্ন হবে। তানোর উপজেলা নির্বাহী অফিসার লিয়াকত সালমান জানান, পূজা উপলক্ষে প্রশাসনের পক্ষ থেকে ব্যাপক নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। পুলিশের গোয়েন্দা শাখা, সাইবার টিম ও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে সক্রিয় রাখা হয়েছে।
তিনি বলেন পূজাকালীন সময়ে প্রতিটি মণ্ডপে পুলিশের কঠোর নজরদারি থাকবে। নির্বিঘ্নে পূজা সম্পন্ন করতে সার্বিক প্রস্তুতি ইতোমধ্যেই সম্পন্ন।
তানোর থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মোঃ আফজাল হোসেন বলেন,হিন্দু সম্প্রদায়ের সর্ববৃহৎ ধর্মীয় উৎসব দুর্গাপূজা নির্বিঘ্নে পালনের জন্য পুলিশ প্রশাসন প্রস্তুত রয়েছে। ইতোমধ্যে সকল পূজা কমিটির সঙ্গে সমন্বয় করা হয়েছে। পূজার সময় থানা পুলিশের টহল ও নজরদারি বাড়ানো হবে।
উপজেলার বিভিন্ন পূজা মণ্ডপে গিয়ে দেখা গেছে, প্রতিমা শিল্পীরা শেষ মুহূর্তের কাজ নিয়ে ব্যস্ত সময় পার করছেন। মণ্ডপে মণ্ডপে চলছে আলো ঝলমলে সাজসজ্জা। স্থানীয় ব্যবসায়ী, স্বেচ্ছাসেবক ও পূজারীরা মিলেমিশে তৈরি করছেন এক আনন্দঘন পরিবেশ।
উপজেলার সাধারণ মানুষও এই উৎসবকে ঘিরে বিপুল উৎসাহে মেতে উঠেছে। স্থানীয়
বাজারগুলোতে চলছে কেনাকাটার ধুম। বিশেষ করে শিশু-কিশোরদের মাঝে পূজা ঘিরে আলাদা উচ্ছ্বাস লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এবারের শারদীয় দুর্গাপূজা তানোরবাসীর কাছে হয়ে উঠছে শুধু ধর্মীয় নয়, সামাজিক এক মিলনমেলা। আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী ও প্রশাসনের কড়া নিরাপত্তার মধ্যে দিয়ে শান্তিপূর্ণভাবে উৎসব সম্পন্ন হবে—এমনটাই প্রত্যাশা এলাকার পূজারী ও সাধারণ মানুষের।
A.S. Sumon 230 posts 0 comments
You might also like More from author