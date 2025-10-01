জাতীয়জেলার খবরনির্বাচিত খবর

শারদীয় দূ্র্গাপূজা-২০২৫ উদযাপন উপলক্ষে আভ্যন্তরীণ আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার্থে বিজিবি মোতায়েন

By A.S. Sumon
স্টাফ রিপোর্টার: রাজশাহী ১ বিজিবি’র অধিনায়ক গণমাধ্যমে প্রেরিত এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানান যে, শারদীয় দূ্র্গাপূজা-২০২৫ উদযাপন উপলক্ষে গত ২৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখ হতে রাজশাহী ব্যাটালিয়ন (১ বিজিবি) এর দায়িত্বপূর্ণ সীমান্তের ০৮ কিঃ মিঃ এবং ব্যাটালিয়ন সদর হতে ০২ কিঃ মিঃ এর মধ্যে অবস্থিত পূজা মন্ডপ সমূহের নিরাপত্তা এবং এলাকার আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার্থে রাজশাহী ব্যাটালিয়ন (১ বিজিবি) হতে ১৩ (তের) প্লাটুন বিজিবি সদস্য মোতায়েন করা হয়েছে। পূজা মন্ডপ এলাকায় যাতে কেউ বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি বা আইন-শৃঙ্খলার অবনতি ঘটাতে না পারে সে লক্ষ্যে বিজিবি টহল দল নিয়মিত টহল কার্য পরিচালনা করছে।

এছাড়াও কর্ণেল মোঃ ইমরান ইবনে এ রউফ, সেক্টর কমান্ডার, সেক্টর সদর দপ্তর, রাজশাহী এবং লেঃ কর্নেল হাসিবুল হক, পিপিএম, পিএসসি অধিনায়ক, রাজশাহী ব্যাটালিয়ন (১ বিজিবি) কর্তৃক সীমান্তের ০৮ কিঃ মিঃ এর মধ্যে অবস্থিত পূজা মন্ডপ পরিদর্শন করেন এবং পূজা কমিটির সদস্যদের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় ও পূজা উদযাপনের ক্ষেত্রে সার্বিক নিরাপত্তার বিষয়ে খোঁজ খবর নেন। নির্বিঘ্নে পূজা উদযাপনের ক্ষেত্রে বিজিবি’র পক্ষ হতে সার্বক্ষণিক সহযোগিতা ও নিরাপত্তা প্রদানের বিষয়ে পূজা উদযাপন কমিটিকে আশ্বস্থ করেন।

