শিবগঞ্জে আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস পালিত

By A.S. Sumon
শিবগঞ্জ(চাঁপাইনবাবগঞ্জ)প্রতিনিধি:  ‘সমন্বিত উদ্যোগ, প্রতিরোধ করি দুর্যোগ’ প্রতিপাদ্য বিষয়কে সামনে রেখে চাঁপাইনবাবগঞ্জের শিবগঞ্জ উপজেলায় আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস পালিত হয়েছে।
এ উপলক্ষে উপজেলা প্রশাসন ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিভাগের যৌথ আয়োজনে সোমবার(১৩ অক্টোবর) বেলা ১১টায় উপজেলা পরিষদ চত্বর থেকে একটি র‌্যালি বের করা হয়। পরে উপজেলা পরিষদ চত্বরে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।
উপজেলা নির্বাহী অফিসার মো.আজাহার আলীর সভাপতিত্বে উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা মিজানুর রহমান, উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা সঞ্জয় কুমার সরকার সহ বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তা, শিক্ষক-শিক্ষার্থী ও বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষ উপস্থিত ছিলেন।
পরে উপজেলা পরিষদ চত্বরে ফায়ার সার্ভিস স্টেশন অফিসারের নেতৃত্বে অগ্নিকাণ্ড, ভূমিকম্প বিষয়ক একটি মহড়া অনুষ্ঠিত হয়।
