শিবগঞ্জে আন্তর্জাতিক প্রবীণ দিবস পালন
শিবগঞ্জ(চাঁপাইনবাবগঞ্জ)প্রতিনি
ধি: ‘একদিন তুমি পৃথিবী গড়েছো, আজ আমি স্বপ্ন গড়বো, সযত্নে তোমায় রাখবো আগলে’ এই স্লোগান নিয়ে- চাঁপাইনবাবগঞ্জের শিবগঞ্জে ৩৫তম আন্তর্জাতিক প্রবীণ দিবস পালিত হয়েছে।
এ উপলক্ষে মঙ্গলবার সকালে উপজেলা প্রশাসন ও উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়ের উদ্যোগে উপজেলা পরিষদ চত্বর থেকে একটি র্যালি বের হয়ে গুরুত্বপূর্ণ সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে উপজেলা প্রশাসনের হলরুমে আলোচনা সভায় মিলিত হয়।
শিবগঞ্জ উপজেলা প্রবীণ হিতৈষী সংঘের সভাপতি আলহাজ্ব আকবর হোসেনের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো. আজাহার আলী।
তিনি বলেন প্রবীণরা সমাজের অভিজ্ঞতা ও প্রজ্ঞার প্রতীক। তাঁদের জীবনের অভিজ্ঞতা ও অবদান সমাজের সম্পদ।
এ সময় উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা নুরুল ইসলাম, উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্কমর্তা আবদুৎ তোয়াব, উপজেলা প্রবীণ হিতৈষী সংঘের সহ-সভাপতি মুজিবুর রহমান সহ প্রবীণ হিতৈষী সংঘের উপজেলার নেতৃবৃন্দ ও বিভিন্ন শ্রেণিপেশার মানুষ উপস্থিত ছিলেন।