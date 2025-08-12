filter: 0; jpegRotation: 0; fileterIntensity: 0.000000; filterMask: 0; module:1facing:0; hw-remosaic: 0; touch: (-1.0, -1.0); modeInfo: ; sceneMode: Hdr; cct_value: 0; AI_Scene: (-1, -1); aec_lux: 119.0; hist255: 0.0; hist252~255: 0.0; hist0~15: 0.0;
সাংবাদিক তুহিনকে হত্যাকারীদের দৃষ্টান্ত মুলক শাস্তির দাবীতে পুঠিয়ায় মানববন্ধন

By Akash Ghosh
পুঠিয়া (রাজশাহী) প্রতিনিধিঃ সম্প্রতি গাজীপুরে প্রতিদিনের কাগজের সাংবাদিক আসাদুজ্জামান তুহিনকে নির্মমভাবে হত্যা কারীদের দৃষ্টান্ত মুলক শাস্তির দাবীতে রাজশাহীর পুঠিয়ায় মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করেন। মঙ্গলবার বেলা ১১টার দিকে পুঠিয়া উপজেলা প্রেসক্লাবের সামনে ঢাকা-রাজশাহী মহাসড়কে পুঠিয়া উপজেলা প্রেসক্লাব এই মানববন্ধন কর্মসূচির আয়োজন করে। মানবন্ধনে বীর মুক্তিযোদ্ধা, শিক্ষক ও সাধারণ জনগণ অংশগ্রহণ করেন।
মানববন্ধনে সভাপতিত্ব করেন পুঠিয়া উপজেলা প্রেসক্লাবের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি বিজয় ঘোষ। এ সময় আরো উপস্থিত ছিলেন ভারপ্রাপ্ত উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার বীর মুক্তিযোদ্ধা আঃ সামাদ, বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ নজরুল ইসলাম, সাবেক সহকারী অধ্যাপক স্বপন কুমার নিয়োগী, মটর শ্রমিক নেতা মহির উদ্দিন, পুঠিয়া উপজেলা প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মাদ বজলুর রশিদ, নির্বাহী সদস্য মিলন কুমার সরকার, সদস্য আইয়ুব আলী ও নাজমুল হক সহ অনেকে উপস্থিত ছিলেন।
বক্তারা সাংবাদিক তুহিনের হত্যাকারীদের দ্রুত বিচারের আওতায় এনে দৃষ্টান্ত মুলক শাস্তির দাবী করেন।

