সিরাজগঞ্জে তথ্য অধিকার আইন বিষয়ে পিআইডি’র অবহিতকরণ সভা অনুষ্ঠিত

সিরাজগঞ্জে তথ্য অধিকার আইন বিষয়ে পিআইডি’র অবহিতকরণ সভা অনুষ্ঠিত
স্টাফ রিপোর্টার: বুধবার (১৭ সেপ্টেম্বর) সকালে সিরাজগঞ্জ মওলানা ভাসানী ডিগ্রি কলেজে রাজশাহী আঞ্চলিক তথ্য অফিস (পিআইডি) তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ এর বিধি-বিধান সম্পর্কিত অবহিতকরণ সভার আয়োজন করে। সভায় মওলানা ভাসানী ডিগ্রি কলেজের শিক্ষক-শিক্ষার্থীবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন।
অবহিতকরণ সভায় রাজশাহী পিআইডি’র উপপ্রধান তথ্য অফিসার মো. তৌহিদুজ্জামান তথ্য অধিকার আইনের বিধি-বিধান বিষয়ে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। পরে অংশগ্রহণকারীদের তথ্য অধিকার আইন বিষয়ক বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দেওয়া হয়।
সভায় অন্যান্যের মধ্যে পিআইডি’র সিনিয়র তথ্য অফিসার মো. আতিকুর রহমান শাহ্, সিরাজগঞ্জ জেলা তথ্য অফিসের উপপরিচালক মোহাম্মদ আলী, মওলানা ভাসানী ডিগ্রি কলেজের অধ্যক্ষ মো. সিরাজ উদ্দিন প্রমুখ বক্তৃতা করেন।