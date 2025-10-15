নির্বাচিত খবররাজনীতিরাজশাহী

৫ দফা দাবিতে নাটোরে জামায়াতে ইসলামী’র মানববন্ধন

By A.S. Sumon
১৯
আব্দুল মজিদ, নাটোর প্রতিনিধি: জুলাই জাতীয় সনদে পিআর (PR) পদ্ধতি অন্তর্ভুক্তি, গণভোট আয়োজন এবং নির্বাচনকালীন সরকারের নিরপেক্ষ ভূমিকা নিশ্চিতকরণসহ ৫ দফা দাবিতে নাটোরে মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করেছে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী নাটোর জেলা শাখা।
বুধবার (১৫ অক্টোবর) সকাল ১০টার দিকে শহরের কানাইখালী এলাকায় নাটোর প্রেসক্লাব চত্বরে এ মানববন্ধনের আয়োজন করা হয়। এতে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের শতাধিক নেতাকর্মী অংশগ্রহণ করেন।
মানববন্ধন কর্মসূচিতে শহর আমীর অধ্যাপক রাশেদুল ইসলামের সভাপতিত্বে বক্তব্য রাখেন জেলা জামায়াতের আমীর অধ্যাপক ড. মীর নুরুল ইসলাম, জেলা নায়েবে আমীর অধ্যাপক ইউনুস আলী, জেলা সেক্রেটারি অধ্যাপক সাদেকুর রহমান, সহকারী সেক্রেটারি আতিকুল ইসলাম রাসেল, এবং জেলা ইসলামী ছাত্রশিবিরের সভাপতি জাহিদ হাসান প্রমুখ।
বক্তারা বলেন, জুলাই সনদের বাস্তবায়ন ছাড়া দেশে অবাধ ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন সম্ভব নয়। জুলাই সনদের আদেশ বাস্তবায়ন ও পিআর পদ্ধতির (Proportional Representation) ভিত্তিতে নির্বাচনের ব্যবস্থা না করলে সরকারকে গণঅভ্যুত্থানের মুখোমুখি হতে হবে বলে তারা হুঁশিয়ারি দেন।
তারা আরও বলেন, জনগণের ভোটাধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠায় গণভোটের ব্যবস্থা করতে হবে এবং নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী সব দলের জন্য সমান সুযোগ বা লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড নিশ্চিত করতে হবে।
বক্তারা সরকারের প্রতি আহ্বান জানান, ৫ দফা দাবির বাস্তবায়নের মাধ্যমে একটি শান্তিপূর্ণ ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের পরিবেশ নিশ্চিত করতে হবে।
A.S. Sumon 291 posts 0 comments
You might also like More from author